永春高中學生蛋洗學務處 校方：對話調解優先「不是一定要告」

台北市永春高中日前有學生「蛋洗學務處」抗議，校方提出告訴，包含恐嚇、毀損等5罪名，學生隨即用校內電子郵件系統發送公開信說明。（取自Google Maps）

台北市永春高中日前有學生「蛋洗學務處」抗議，校方提出告訴，包含恐嚇、毀損等5罪名，學生隨即用校內電子郵件系統發送公開信說明。校方今（22日）受訪回覆，學生一到學校就至學務處丟雞蛋，情緒高漲，拒絕與任何老師溝通，因此請派出所員警入校協助。永春高中說，雖然有羅列一些可能會提告的項目，但仍希望能與學生及家長對話、調解，強調「並不是一定要對學生提告，只是程序進行到現在這個樣子。」

校方提到，事件發生當下，學校不知道學生扔的是什麼，後來學務主任出來才知道是雞蛋。由於學生情緒高漲，拒絕與學務處老師溝通，主任有說：「那如果這樣，我只能請警方進來幫忙。」然後學生就說：「好啊，你去叫啊！」僵持下請派出所員警進來，輔導主任也立刻過來，先試圖安撫學生情緒。校方後續也完成筆錄等程序。

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校方說，根據當下情況，雖然羅列一些可能會提告的內容，但還是希望能夠跟學生、家長坐下來好好談，調解一下，「我們並不是一定要對學生提告，只是程序是進行到現在這個情況。學校同仁到派出所去做筆錄的時候，警察同仁有說可以羅列告訴項目，校方就列了上去。」

關於學生在文中表示，校方當下也有刻意觸碰他，校方回應，學生一直說有人要觸碰他，其實是沒有人要觸碰他，只是希望他停下來，先把事情講清楚。而學生信中的「法律小學堂」寫道，法律上沒有「妨害校園秩序」、也沒有妨礙公務執行事宜；校方說，這位同學目前所說的這幾個內容，不是完全正確，可能誤解了。

永春高中指出，首先，學生要表達意見，都會希望他透過正式管道；學校不管是班聯會、校長有約，甚至是寫信箱，都是可以反映事情的管道。其次，就目前的了解，孩子在某些事情的理解上可能不是那麼全面，所以對學校的行政部分可能有非常大的誤解，導致他累積了一些情緒。現在最希望的還是孩子可以把情緒穩定下來，因為學校還是希望輔導跟教育優先，再進行後續的協助或調解。

永春高中提到，學生在社群媒體上不斷發文，不確定這樣的發文對他來說是否適宜，因為有些發文對自己也會有一些影響，這是比較擔心的部分。輔導老師也持續跟孩子聯繫，了解他目前的狀態。

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