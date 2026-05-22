密室逃脫規範爭議！林亮君舉新北批北市 蔣萬安：中央沒通令

台北市長蔣萬安表示，中央函覆新北市密室逃脫公安申報類組「只回覆新北市，為什麼不函令給各個縣市?」（記者方賓照攝）

密室逃脫員工因扮演「上吊」角色遭勒頸身亡，台北市議員林亮君今在議會專案報告質詢台北市長蔣萬安，再度提出中央2018年已邀集各縣市認定密室逃脫公安申報屬於D-1類組，新北市也在2023年函詢後有作為，「新北可以、台北不行？」蔣萬安則是不斷重複強調「如果新北市去問，它也只回覆新北市，為什麼不函令給各個縣市？」中央應該要通令各縣市。

台北市2017年裁罰密室逃脫業者，業者提出行政訴願，市府敗訴撤銷原處分；2018年中央找各縣市政府開會討論密室逃脫的公安申報類組，各縣市政府多建議列D-1，會議記錄說中央會發函通令，但至今未發函。

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林亮君表示，都發局長一直以「中央沒有發函」推託；但新北市在2023年主動函詢國土署，國土署回覆2018年8月會議已提到屬D-1「已有明示」；確認類組後，10月對業者展開聯合稽查、公安申報、定型化契約、場地安全跟消防安全設備檢查，2024年再有業者訴願，則是敗訴。

林亮君說，新北市又火速在2024年8月把密室逃脫的場所列入新北市消費者保護自治條例，強制要求投保公共意外責任險。「蔣市長，你認為北市處理的速度夠快嗎?」中央沒有明示，北市一定要等中央那張函，新北市自己問了。

林亮君進一步表示，蔣萬安自2023年上任至今，1999陳情密室逃脫消安、公安、建管、消費糾紛達73件，「有沒有函詢過任何一次中央要怎麼處理?」此外，這次遺憾的事件，是來自勞動局的職業安全衛生法沒有確實要求業者必須合法，從頭到尾都是有法可循。

蔣萬安表示，台北市政府2017年因主動列入D-1 被申訴、且訴願失敗。內政部2018年召開會議說要以部令函頒來通令各縣市，但一直沒有。對於議員指新北市已有作為，蔣萬安重複強調，中央應該要通令各縣市，「如果新北市去問，它也只回覆新北市，為什麼不函令給各個縣市」。

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