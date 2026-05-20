終於等到了！北斗MOOVO上路 8站點串聯肉圓、香菜咖啡美食地圖

MOOVO公共自行車系統進駐北斗鎮，初期設置8個租賃站。（記者陳冠備攝）

彰化縣公共自行車服務持續擴點，今（20日）在北斗鎮舉行MOOVO公共自行車啟用典禮，北斗成為第17個導入MOOVO的鄉鎮，初期設置8個站點，分布在北斗家商、北斗分局等鬧區周邊。遊客蕭先生表示：「終於等到了」，以後來北斗吃肉圓、喝香菜咖啡，不用再急著找停車位，對旅人是一大幫助。

彰化縣長王惠美、議長謝典霖等人今日出席於北斗家商舉行的啟用典禮。首波設置站點包括萬來國小、紅磚市場、北斗家商、北斗國中、心動廣場、北斗分局、螺青國小及螺陽國小等地，初期投入約80至100輛自行車，完整串聯當地古蹟名勝、文教生活圈、美食商圈及東螺溪流域，提升通勤與觀光便利性。

請繼續往下閱讀...

王惠美表示，「一府二鹿三艋舺四寶斗」，北斗是深具歷史底蘊的百年古鎮，擁有北斗肉圓、高麗菜飯、鍋貼、香菜咖啡、碗粿，以及聞名全台的洪瑞珍三明治創始店，常吸引眾多觀光客。導入公共自行車後，鄉親與旅客都能騎車漫遊，減少塞車與找車位之苦，也為環保節能減碳。

謝典霖則說，北斗是小吃美食勝地，是觀光客來彰化的首選之一。有了MOOVO，不僅能省去找車位的麻煩，吃飽後還能挑戰騎車暢遊田尾公路花園，會是很棒的旅遊體驗。

彰化縣交通處表示，目前全縣MOOVO已建置190個站點、2730輛自行車，未來也將陸續汰換舊型1.0車款，導入更多3.0新型車輛。同時鼓勵民眾搭配TPASS通勤月票使用，不論一般自行車或電輔車，前30分鐘皆可免費騎乘。

MOOVO公共自行車系統進駐北斗鎮，縣長王惠美（前排左4）、議長謝典霖（前排左3）等人一起試騎。（記者陳冠備攝）

MOOVO進駐北斗鎮，初期投入約80至100輛自行車，供民眾通勤、通學與觀光使用。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法