網傳「農藥雞尾酒」風險 專家搖頭：殘留量太小

農藥殘留容許量說明。（圖由食藥署提供）

近期網傳農產品種植過程中使用多種農藥，恐增加「雞尾酒農藥」風險，但台大農業化學系暨研究所教授顏瑞泓指出，農藥殘留量非常小，並沒有發生雞尾酒效應的風險，過去研究也都顯示，在極微量的農藥殘留下，並不會產生毒性增強或是雞尾酒效應的風險。

台美貿易協定（ART）內容近期陸續引發外界關注，食藥署日前也例行調整174項農產農藥殘留標準，引發外界聯想，但食藥署澄清，食藥署每年都會滾動修正「農藥殘留容許標準」2至3次，均有經過完整風險評估，且其中許多修訂是出於國內農業需求或國內糧食安全考量。

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顏瑞泓解釋，農作物的農藥殘留容許量是農民依正確方法使用農藥後，在採收時應符合的法規監測值，政府也會依據田間病蟲害防治的需求及栽培作物的方式，調整農藥殘留容許量標準，但訂有農藥殘留容許量，並不代表一定會有農藥殘留。

此外，顏瑞泓提到，個別農藥的攝入風險是以每日可接受攝食量（ADI）去評估，而每種農藥在作物的容許量標準（MRL）再乘上國人取食的作物量為理論上我們可能從該作物攝入的農藥量，一定都遠遠低於ADI值，不會有危害健康的疑慮。

顏瑞泓也說，農藥殘留標準通常限定在百萬分之一（ppm）至十億分之一（ppb）等級，而實際殘留更遠低於此，如此微量殘留不具備發生雞尾酒效應的風險，且歐洲食品安全局、我國農業部農藥所的研究均顯示，不同作用機制的農藥，在如此微量的農藥殘留下，不會增強毒性增強或出現雞尾酒效應。

因此，顏瑞泓強調，對於農藥使用管理，農民使用農藥針對作物及害物採用正確的防治措施，每個農藥皆明確標示普通名，並要求標示作用機制；農業部農糧署要推廣更快速，更準確的質譜快檢法，於田間輔導農民、於採收前進行把關，食藥署則負責上市後監測，三軌併行提升民眾對農產品的信心。

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