為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    華航TTE線上旅展搶先開跑！南韓首爾6千有找

    2026/05/15 20:00 記者吳亮儀／台北報導
    華航TTE線上旅展即日起登場，台灣出發全航線不限艙等最低81折起。（華航提供）

    華航TTE線上旅展即日起登場，台灣出發全航線不限艙等最低81折起。（華航提供）

    華航今天（15日）宣布，2026華航TTE線上旅展即日起搶先開跑，祭出台灣出發全航線不限艙等最低81折起優惠，凡購買台灣出發任一航點機票，還有機會抽中相同航點及艙等機票。

    華航TTE線上旅展期間推出眾多超值優惠，包括桃園－首爾（仁川）未稅價5880元起、桃園－沖繩6216元起、桃園－名古屋7560元起；夏日度假首選桃園－曼谷4620元起、桃園－新加坡5040元起。

    長程航線則主打桃園－西雅圖1萬5054元起、桃園－安大略1萬7415元起、桃園－舊金山1萬5600元起等多條熱門航線，不到兩萬元即可開啟暢遊美西之旅。

    即日起至5月31日止，購買華航任一航點來回機票，加入華夏會員並完成登錄抽獎活動，即有機會抽中相同航點、相同艙等機票乙張。活動期間也推出GOGOOUT租車、Klook旅遊體驗、樂天網通eSIM等眾多優惠折扣。

    高雄國際旅展今天（15日）起為期四天，華航強力主推包含高雄－香港未稅價3108元起、高雄－熊本9240元起、高雄－大阪1萬465元起等熱門出遊航點，現場購票還可享額外哩程加贈，並抽高鐵半價優惠等限定好禮。

    高雄國際旅展熱鬧開展，華航高雄分公司總經理陳鵬宇（中）出席華航展區活動。（華航提供）

    高雄國際旅展熱鬧開展，華航高雄分公司總經理陳鵬宇（中）出席華航展區活動。（華航提供）

    高雄國際旅展華航展區推出多條航線優惠，現場購票還可享額外哩程加贈。（華航提供）

    高雄國際旅展華航展區推出多條航線優惠，現場購票還可享額外哩程加贈。（華航提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播