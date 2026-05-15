華航TTE線上旅展搶先開跑！南韓首爾6千有找

華航TTE線上旅展即日起登場，台灣出發全航線不限艙等最低81折起。（華航提供）

華航今天（15日）宣布，2026華航TTE線上旅展即日起搶先開跑，祭出台灣出發全航線不限艙等最低81折起優惠，凡購買台灣出發任一航點機票，還有機會抽中相同航點及艙等機票。

華航TTE線上旅展期間推出眾多超值優惠，包括桃園－首爾（仁川）未稅價5880元起、桃園－沖繩6216元起、桃園－名古屋7560元起；夏日度假首選桃園－曼谷4620元起、桃園－新加坡5040元起。

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長程航線則主打桃園－西雅圖1萬5054元起、桃園－安大略1萬7415元起、桃園－舊金山1萬5600元起等多條熱門航線，不到兩萬元即可開啟暢遊美西之旅。

即日起至5月31日止，購買華航任一航點來回機票，加入華夏會員並完成登錄抽獎活動，即有機會抽中相同航點、相同艙等機票乙張。活動期間也推出GOGOOUT租車、Klook旅遊體驗、樂天網通eSIM等眾多優惠折扣。

高雄國際旅展今天（15日）起為期四天，華航強力主推包含高雄－香港未稅價3108元起、高雄－熊本9240元起、高雄－大阪1萬465元起等熱門出遊航點，現場購票還可享額外哩程加贈，並抽高鐵半價優惠等限定好禮。

高雄國際旅展熱鬧開展，華航高雄分公司總經理陳鵬宇（中）出席華航展區活動。（華航提供）

高雄國際旅展華航展區推出多條航線優惠，現場購票還可享額外哩程加贈。（華航提供）

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