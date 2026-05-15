長榮航空夏季優惠開搶 指定航線超值機票曝光

長榮航空2026年夏季線上旅展即日起開跑。（長榮航空提供）

長榮航空今天（15日）宣布，2026年「即刻登機 玩轉夏季」限時優惠正式開搶，自即日起到5月31日23：59分止，購買2026年12月31日前從台灣地區出發的指定航線，即享超值優惠票價，活動網址（https://bit.ly/evaair-promo-eva）。

熱門亞洲航線，桃園－澳門來回最低3073元起（未稅）、桃園－宿霧來回最低4540元起（未稅）、桃園－神戶來回最低9429元起（未稅）；歐、美、澳洲長程航線也不缺席，包括桃園－巴黎來回最低只要2萬5345元起（未稅）、桃園－西雅圖來回最低2萬9019元起（含稅），還有桃園－布里斯本來回最低只要1萬7024元起（未稅）。

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為了慶祝空中巴士A330-300廣體客機即將進駐高雄，長榮航空也推超值優惠，包含高雄－澳門來回最低2765元起（未稅）、高雄－上海來回最低6111元起（未稅）、高雄－東京來回最低1萬1349元起（未稅），還有針對高雄－東京航線團體旅遊，推出六天五夜「溫泉美食之旅」，詳情可洽長榮航空各大合作旅行社。

長榮航空與各大旅行社推出兼具優惠與特色的團體行程，「經典南法西班牙～百年小火車巴塞隆納．巴黎14日」16萬9900元起，一次走訪浪漫南法與熱情伊比利半島，來一趟歐洲藝術與自然交織的旅程。

「藍寶石公主遊輪 楓華加東～海洋三省．愛德華王子島18天」27萬8000元起，搭乘古董列車穿梭楓紅山林，感受最動人的北美風情；「元氣日本」則攜手星野集團飯店推出奢華體驗「東京極致閃耀雙星野 日本阿爾卑斯美景6日」10萬3900元起，喜愛漫活假期也可參加「青森奧入瀨星野之宿～秘享睡魔暖湯延養5日」6萬6900元起。

除了推出夏季線上旅展、團體優惠行程外，長榮航空也將參與兩大旅展盛事，包含從今日起至5月18日舉辦的高雄市旅行公會國際旅展，以及將於5月22日至5月25日登場的台北國際觀光博覽會。

長榮航空採旅行結合繽紛遊戲作為展場主軸，以8-bit電玩元素及Y2K色彩美學設計大型互動空間，為了替6月26日華盛頓盛大開航提前暖身，還特別設置白宮景點AI生成拍照區，讓您一秒置身美國華府。

此外也規劃北美航點神探；青森、神戶眼力大挑戰等遊戲同樂，挑戰成功還有機會把限量精美贈品帶回家。高雄旅展攤位更獨家推出A330-300客機360°環景互動裝置，熱烈歡慶該機型投入高雄航班的營運。

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