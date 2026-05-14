二技申請入學招生開放報名 23校開出3552個名額

二技申請入學招生今開放報名，23校開出3552個名額。圖為考試情境。（記者楊綿傑攝）

115學年度二技申請入學招生今開放網路報名，技專校院招生委員會聯合會指出，二技日間部及進修部計23校、71個校系，提供招生名額共計3552名，其中包含一般生3048名、特種生504名。考生可透過網路平台查詢各校招生簡章，於平台上完成報名、取得繳費帳號後繳交報名費，大幅簡化需分別查詢與繳費的流程。

二技申請入學招生為各校辦理二技申請入學單獨招生，透過技專校院招生委員會聯合會建置之「115學年度科技校院二年制申請入學招生網路平台」，提供考生查詢招生資訊及受理網路報名。

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技專校院招生委員會聯合會說明，招生報名程序包含註冊帳號、上網登錄基本資料、選填報名校系、繳交報名費，並列印、繳寄報名資料。須完成以上所有步驟，始完成報名作業，請考生務必詳閱各校招生簡章，依規定時程及方式完成報名作業。

至於各招生校系是否採計二技統一入學測驗成績作為成績採計項目或設為招生門檻條件，是否辦理筆試、面試、術科測驗或書面資料審查等其他考試項目，以及考生總成績之計分方式等相關規定，均由各校自訂於招生簡章，考生可至招生網路平台查詢。

報名及書審資料之繳交方式分為「郵寄繳交」與「上傳至學校指定系統」2種，必須依各校招生簡章規定方式辦理；關於各招生學校及網路平台公告之最新消息，考生務必密切留意掌握各項重要期程及資訊。

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