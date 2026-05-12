機場公司攜手阿聯酋航空辦理「星兒的登機首部曲」 打造友善無障礙國門

活動安排星兒透過報到櫃台、安檢、證照查驗到候機等一系列流程，體驗每個搭機環節。（機場公司提供）

桃園國際機場持續推動友善無障礙環境，今（12）日攜手阿聯酋航空舉辦「星兒的登機首部曲」活動，邀請「社團法人桃園市自閉症協進會」龍田工坊師生，透過實地模擬搭機流程，協助自閉症族群熟悉機場與登機情境，降低面對陌生環境時的焦慮感，提升未來搭機信心。

機場公司副總經理余崇立表示，隨著旅運服務持續精進，打造包容性與可接近性的航空環境已成為重要課題。機場不僅是文化的延伸，也是愛的延伸，此次活動透過與國際航空夥伴合作，導入專業資源與實務經驗，實踐「生活無障而有愛」的精神。

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社團法人桃園市自閉症協進會顧問蕭雲祥表示，對許多星兒而言，機場是既陌生又充滿刺激的環境，此次活動透過一步步的實地體驗，讓星兒能在教保員的陪伴下慢慢建立對搭機流程的理解與安全感，不僅降低對未知環境的不安，也讓他們更有勇氣跨出探索世界的第一步。

阿聯酋航空為全球首家獲得自閉症友善認證（IBCCES）的航空公司，已有超過3萬名機組與地勤人員完成相關培訓。本次也透過模擬航班及實務分享，協助學員熟悉實際航空運作情境。

此次活動以「體驗式學習」為核心，完整模擬一般旅客搭機動線，包含報到、安檢、證照查驗及候機等流程，讓參與學員逐步認識各環節，透過情境演練降低陌生感與不安情緒。現場也安排互動問答活動，並近距離觀賞Airbus A380客機，讓參與學員留下深刻飛行體驗。

活動安排星兒近距離觀賞阿聯酋航空旗下，全球最大的A380客機。（機場公司提供）

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