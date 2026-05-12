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    首頁 > 生活

    因應普利司通湖口廠停產資遣勞工 勞動部啟動就業轉銜機制

    2026/05/12 12:20 記者廖雪茹／新竹報導
    竹北就業中心本週五將在新竹產業園區服務中心2樓舉辦現場徵才活動，協助求職民眾就近媒合適合職缺。示意圖。（圖由竹北就業中心提供）

    竹北就業中心本週五將在新竹產業園區服務中心2樓舉辦現場徵才活動，協助求職民眾就近媒合適合職缺。示意圖。（圖由竹北就業中心提供）

    因應普利司通湖口廠停產資遣勞工，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署啟動就業轉銜機制，本週五（15日）下午1點30分至4點，於新竹產業園區服務中心2樓辦理徵才活動，現場將設置失業給付諮詢專區，提供請領失業給付程序及預約辦理，以及後續求職推介或參與職業訓練等事宜，期全力陪伴勞工順利轉職。

    竹北就業中心主任陳玉秋表示，這次徵才活動邀請鄰近湖口地區的鴻運科技、白金科技、兆赫電子、台光電子材料、遠東新世紀、環球晶圓、應用奈米醫材、住電國際、台豐印刷、開元食品、艾克爾、普羅通信、杰博共13家廠商，提供逾480個職缺，希望透過多元且便利的在地就業機會，協助民眾媒合適合職缺，求職者可先至活動網站查詢。

    桃竹苗分署呼籲，受大量資遣影響的勞工，可主動洽詢各地公立就業服務機構，或透過「台灣就業通」查詢最新徵才資訊與活動訊息，善用政府資源，儘速重返職場。「台灣就業通」網站整合了就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務等資訊，透過不同的線上服務功能給予求職助力。

    例如，提供免費的職涯測評工具，發掘個人潛在能力與職業興趣，掌握自身職涯雛形；Jobooks工作百科提供的各項行業、職業資訊介紹，涵蓋工作內容、用人條件、職能基準及薪資趨勢等，讓民眾得以掌握職場產業資訊、訂定求職目標，並且進一步查詢職缺或相關職訓課程，逐步完成職涯發展藍圖。

    台灣就業通網站桃竹苗分署網站，或上賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團查詢，也可撥打免付費專線：0800-777-888洽詢。

    竹北就業中心15日徵才活動現場將設置失業給付諮詢專區，提供請領失業給付程序及預約辦理。示意圖。（圖由竹北就業中心提供）

    竹北就業中心15日徵才活動現場將設置失業給付諮詢專區，提供請領失業給付程序及預約辦理。示意圖。（圖由竹北就業中心提供）

    桃竹苗分署除辦理徵才活動外，並規劃專場失業給付說明會，提供勞工即時、完善的轉職服務。示意圖。（圖由竹北就業中心提供）

    桃竹苗分署除辦理徵才活動外，並規劃專場失業給付說明會，提供勞工即時、完善的轉職服務。示意圖。（圖由竹北就業中心提供）

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