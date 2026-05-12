彰化火車站「禁止翻越」看板萬人瘋傳 網：一跳入魂

彰化火車站後站「禁止翻越」宣導看板吸引萬人瘋傳。（記者湯世名攝）

不是AI！最近有民眾經過彰化市後火車站人行步道時，發現一塊懸掛柵欄上的「禁止翻越」看板，竟然繪製成背越式跳高的搞笑圖案，民眾直呼「超屌創意」拍照PO網，意外掀起上萬網友熱烈討論，網友驚呼「這是搞笑嗎？」還有人笑稱能這樣跳過去的，至少也是撐竿跳選手了吧，製作者應該是跳高國手出身，不過就算翻過去恐怕也是「一跳入魂」當場送醫了。

製作這塊創意看板的彰化市公所城市暨觀光發展課長林佳蓁對此表示，當初在設計後火車站人行步道柵欄等工程時，因為要防止有民眾隨意攀爬柵欄跳到鐵軌上出現安全疑慮，因此才會製作看板標語來示警；經過製作團隊集思廣益，有人即想出乾脆繪製「背越式跳高」的圖案，再加上「禁止」的圖形，讓人看了一目了然，印象深刻，但對於會掀起這麼熱烈的討論還是很意外。

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1名自稱曾是田徑隊的網友說，他比較好奇的是翻過去後沒有軟墊，直接背部砸在水泥地上嗎？那就真的是「一跳入魂」了；下面沒鋪軟墊，若依看板圖案這種跳法，無非就是自尋死路。還有人笑稱每個看板背後都有故事或事故，看來彰化人才百出啊；主因是後面沒軟墊，而且會有車路過，等於還要多過兩關，比奧運難，建議大家先挑戰過相對簡單的奧運，再來挑戰行人地獄台灣。

另有網友誇讚看板太有創意，懷疑到底是哪個跳高國手畫的，因為圍牆低矮，有人試圖翻越嗎？這簡直是自殺式翻越！翻得過，是硬底子，翻不過，變肉腸子。還有民眾一度認定是AI製作，不過到場發現竟然是貨真價實的宣傳看板時也笑翻，直呼太有梗。

「禁止翻越」看板以背越式跳高圖案呈現，網友封「一跳入魂」。（記者湯世名攝）

彰化火車站後站人行步道沿線設有許多景觀創意人物與圖案，吸引遊客到訪。（記者湯世名攝）

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