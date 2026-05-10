林口同台共迎觀音佛祖 蘇巧慧、李四川共行三獻禮、合影互動

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排右）今與國民黨新北市長參選人李四川（前排左）同台，在林口一起拿財箔向觀音佛祖行三獻禮。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天中午到林口參與竹林山寺觀音佛祖巡迴值年寺大南灣坪位過頭慶典，和信眾迎接觀音佛祖巡迴歸來，中午近12點半，國民黨新北市長參選人李四川也同台迎接，雙方碰面時，蘇巧慧主動上前與李四川握手致意，兩人簡短微笑握手後，未有明顯互動，各自互相爭取信眾支持，團拜時，在廟方安排下，兩人一起拿財箔行三獻禮，廟方祝兩位參選人能順利當選。

蘇巧慧該場為公開行程，李四川則是未公開，早上11點初，蘇巧慧團隊幕僚看到李四川幕僚才知道李四川也會來，蘇巧慧11點半就到會場，和現場信眾、志工閒話家常，蘇巧慧祝許多婦女母親節快樂，有大媽熱情回應「高票當選、凍蒜」也有男信眾跟她說「一定要選上」，蘇巧慧回說「我盡力，拜託大家給我力量」。

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李四川則是上午在結束三重行程後，11點40分左右才抵達，但他未先走進慶典會場，而是在會場外圍攤子和信眾逐一握手致意、合照，12點7分間再進會場逐一與信眾握手互動，他走到向蘇巧慧喊過凍蒜的信眾握手時，信眾未同樣喊出凍蒜聲，但仍微笑說聲「川伯好」。

觀音神尊約中午12點50分左右與車隊巡迴抵達慶典會場，此前，蘇巧慧與李四川兩方人馬約12點24分在會場碰頭，蘇巧慧主動上前與李四川握手打招呼致意，兩人簡短微笑禮貌互動後，便各自與廟方、信眾互動爭取支持，中間在國民黨新北市議員蔡淑君促合下，兩人再同框與廟方合影，共同等待觀音佛祖到場前，蘇巧慧、李四川兩人中間隔著觀音寺董事長蔡煌明併排站著，佛祖神尊到場安放時，在人潮簇擁下，兩人一度肩併排雙手合十站著，但未相互交談，後續在廟方安排下，兩人一起拿財箔行三獻禮，廟方祝兩位參選人順利當選，隨後共同合影，兩人再各自分開向餐桌信眾打招呼致意，隨後李四川先行一步離開會場，蘇巧慧約五分鐘後也接著離開。

從竹林山觀音寺分靈的觀音佛祖在桃園「坑子外」坪位（輪值區）安放1年後，今和80組陣頭車陣巡迴到林口瑞平國小旁的慶典會場，晚間將回鑾到林口大南灣坪位的爐主家。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（獻禮右）今與國民黨新北市長參選人李四川（獻禮左）同台，在林口一起拿財箔向觀音佛祖行三獻禮。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（拿香白背心）今與國民黨新北市長參選人李四川（拿香淺藍背心）同台，在林口一起迎接觀音佛祖團拜。（記者黃政嘉攝）

蘇巧慧（前排左4）、李四川（前排左2）雙手合十站著，未相互交談。（記者黃政嘉攝）

在國民黨新北市議員蔡淑君促合下，蘇巧慧（前排左3）、李四川（前排左5）兩人同框與廟方合影。（記者黃政嘉攝）

獻禮結束後，眾人合影。（記者黃政嘉攝）

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