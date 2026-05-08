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    首頁 > 生活

    愛爾麗全台申訴案362件！民眾退費遭刁難 政院消保官說話了

    2026/05/08 19:26 記者楊心慧、翁靖祐／台北報導
    連鎖醫美診所愛爾麗爆針孔偷拍。圖為台北市衛生局、警察局及消保官5日聯合稽查愛爾麗診所松江南京店。（台北市法務局提供）

    連鎖醫美診所愛爾麗爆針孔偷拍。圖為台北市衛生局、警察局及消保官5日聯合稽查愛爾麗診所松江南京店。（台北市法務局提供）

    愛爾麗醫療集團爆針孔偷拍事件，根據行政院消保處統計截至今天，全台愛爾麗申訴案件為362件。事發後眾多消費者對品牌失去信任，盼解約退費，卻遭到刁難，消保官也說，愛爾麗聲明已表示將針對尚未施作的課程「全額退費」，就應依照公布的退費方案，消費者可先保全證據。

    根據行政院消保處截至今天17時45分統計，愛爾麗全台申訴案件共有362件，包含台北市66件、新北市100件、桃園市28件、新竹縣15件、台中市47件、台南市35件、高雄市61件，其餘縣市10件。

    愛爾麗昨（7日）上午發布聲明，表示將針對尚未施作的課程全額退費，且不扣除贈品費用及免收手續費；然而，仍有消費者在自救會群組反映，實際辦理退費時卻頻頻受阻。

    有消費者反映，原預期扣除已施作課程後，尚有4堂未施作皮秒雷射可退約2萬至3萬元；不料診所卻以「均價扣除」方式，將單堂價格提高至8000元，最終僅願退6400元，質疑遭灌水扣款，甚至診所還嗆若不接受就找第三方機構協助，批評愛爾麗的聲明根本是假的、無誠意。

    消保官表示，愛爾麗聲明既然已表示將針對尚未施作的課程全額退費，消費者便可依照官方公布退費方案要求退費。另也有消費者發現，退費同意書載有「拋棄民、刑事請求權」條款，引發外界質疑業者以退費作為「封口」條件。

    消保官指出，該文件具和解性質，簽署後恐對後續民事訴訟產生阻卻效果，民眾應審慎評估。不過檢察官及自救會律師也表示，退款協議本質仍屬民事契約，通常不影響刑事告訴權；即使簽署協議，若涉及妨害秘密、性隱私影像等案件，仍可依法提起刑事告訴，會影響的是求償方面的權益，但加害人無法逃脫刑事責任。

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