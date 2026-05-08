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    首頁 > 生活

    愛爾麗爆刁難退費 律師房彥輝揭受害者自救攻略

    2026/05/08 19:34 記者楊心慧／台北報導
    連鎖醫美診所愛爾麗爆針孔偷拍。圖為台北市衛生局、警察局及消保官5日聯合稽查愛爾麗診所松江南京店。（台北市法務局提供）

    連鎖醫美診所愛爾麗爆針孔偷拍。圖為台北市衛生局、警察局及消保官5日聯合稽查愛爾麗診所松江南京店。（台北市法務局提供）

    愛爾麗醫療集團爆針孔偷拍事件，引起各界關注；不過也有眾多消費者反映，有退費遭刁難的情況，名綸法律事務所主持律師房彥輝說明民眾法律上的重要自救方向，如保全證據、向政府或消保單位提出消費爭議申訴、若擔心業者後續資產流失、脫產，則可研究向法院聲請假扣押。

    房彥輝指出，若消費者面臨「退費拖延」、「擔心業者倒閉」、「退費遭灌水扣款」、「贈品也被列入費用」等情況，應盡速保留完整證據，包括：合約書、課程單、刷卡明細、匯款紀錄、LINE對話或簡訊截圖、診所提出的退費方案、業者要求扣除贈品、材料費等內容，甚至是現場與業者的對話、客服回覆錄音內容，以作為佐證。

    尤其若業者已出現大量退費爭議，「時間」會很重要，因為一旦公司後續發生停業、脫產或倒閉，債權人越晚主張權利，實際拿回款項的可能性越低。

    房彥輝進一步指出，若消費者是透過信用卡分期，或融資公司辦理療程，應儘速向金融機構申請：爭議款處理，並要求暫停扣款，為避免診所未提供完整服務，而款項卻持續被扣，若屬信用卡交易，也可評估是否有「爭議帳款」或拒付機制可主張，甚至向政府或消保單位提出消費爭議申訴。

    至於「贈品也列入扣款」、「東扣西扣」部分，消費者須注意，業者雖可能主張已提供部分服務、產品或贈品價值，但若扣款顯失公平，甚至刻意灌水贈品價格、藉此大幅降低退費金額，可能涉及《消費者保護法》上的定型化契約爭議，未必合法，尤其若贈品本身原屬促銷附贈，而非消費者主動購買項目，更可能成為爭執重點。

    此外，房彥輝也說，若消費者主張退費遭業者拖延、刁難，消費者可同步向各地消保官申訴、申請消費爭議調解，甚至加入團體訴訟或自救會統一處理，因大型消費爭議案件中，團體處理通常比個別消費者單打獨鬥更有談判實力，若後續檢警查出確有偷拍、侵害性隱私等情況，部分受害者也可能進一步主張精神慰撫金的損害賠償。

    針對擔心業者後續資產流失、脫產，房彥輝建議，可研究是否有向法院聲請假扣押等保全程序的必要，但因實務上准許假扣押的門檻較高，通常仍須由進一步評估是否有保全證據的必要性與急迫性。此外，也可考量是否向檢察官聲請「保全證據」的處分，避免證據滅失。

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