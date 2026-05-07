慶祝國際護師節 澎湖表揚優良及資深護理人員

會中表揚績優及資深護理人員，由副縣長林皆興頒獎。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣護理師護士公會慶祝5月12日國際護師節，今（7）日在海洋地質公園中心舉辦「國際護師節表揚活動」，副縣長林皆興出席，與公會理事長張雅玲，共同頒獎表揚優良及資深護理人員，向長年堅守醫療崗位護理人員表達誠摯敬意與感謝。

林皆興表示，護理人員長年站在醫療第一線，無論是在門診、病房、急診室，或偏鄉醫療現場，始終堅守崗位，肩負病患照護、健康衛教及醫病溝通等重要工作，不僅協助醫療團隊維持醫療品質與運作效率，更以專業與溫暖陪伴病患及家屬走過治療歷程。

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議長陳毓仁說，感謝大家長期為澎湖醫療的付出與奉獻。中央與地方將持續共同努力，除提升醫療設備與服務品質外，也將持續改善護理人員薪資與福利待遇，讓護理專業獲得更多肯定，吸引並留住優秀醫護人才。

今年優良護理人員：陳俊宇、吳玉文、歐嵐喧、張雅婷、陳孟琦、趙玉瑟、呂雯婷、溫麗芳、徐佩玉、陳靜儀、劉旆綺、陳玉玲、范麗嬌、黃瓊如、楊月滿、顏婉惠、楊惠如、洪采琁、楊珠呈。

資深護理人員：15年：顏華雯、陳俊宇、李怡樺、林彗頴、徐倍珊、蔡宜珊、楊雅涵、歐嵐喧。

20年：蔡玉婷、陳雅雯、陳嘉雯、蔡慧雪、劉玉雯、謝宜君、呂懿敏、陳鳳珠、楊月滿、吳鈺芳、鄭心茵、吳明錦。

25年：楊惠如、陳淑雯、趙惠芬、李筱菁、許雅玲、葉旺靈、鮑心慧、葉依萍、吳美惠。30年：林淑珍、陳政男、陳淑慧、楊淑萍、曾筱芸、吳錦惠、邱梅真、莊貴姝。

澎湖縣慶祝護師節，各界嘉賓雲集。（澎湖縣政府提供）

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