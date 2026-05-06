汛期來臨雨水漸多 高雄農改場籲農民留意水稻、果樹病害攪局

水稻白葉枯病危害導致葉片乾枯。（圖由高雄區農業改良場提供）

時序漸入汛期，梅雨鋒面將報到，南部地區荔枝、檸檬、番石榴、木瓜及紅龍果等作物陸續採收，一期稻作也普遍進入抽穗期，高溫高濕的條件是病害好發環境，高雄區農業改良場籲請農友加強田間病害監測。

依據中央氣象署預報，本週各地降雨機率提高，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，高雄區農業改良場呼籲，農友應適時採取相關預防及防治措施，強化果園衛生管理，病害發生時應選擇適當藥劑對症下藥，避免疫情蔓延而影響作物產量與品質。

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高雄農改場場長羅正宗表示，雨季為病害好發時期，疫病俗稱「水傷」，常在連續降雨後發生，罹病果產生水浸狀軟化斑塊，環境適合時出現白色菌絲。荔枝酸腐病主要為害成熟期的果實，病原菌可經由昆蟲攜帶傳播，果實受害嚴重時裂果，並流出乳白色帶有強烈酸味的汁液。柑桔潰瘍病的病原菌可藉由風雨傳播，檸檬果實受害時，病斑會逐漸擴展成灰白色木栓化組織。

此外，番石榴炭疽病、黑星病及瘡痂病於潮濕、通風不良的環境易發生，常造成果實凹陷病斑，嚴重影響商品價值。紅龍果潰瘍病在高濕、通風不良環境下也好發，肉質莖上會形成紅褐色潰瘍斑點，嚴重時造成水浸狀腐爛，果實也會受害，嚴重影響商品價值。水稻白葉枯病為細菌性病害，病原菌可隨風雨飛濺傳播，受感染葉片嚴重時產生波浪狀灰白色條斑。

場長羅正宗進一步說明，落實田間衛生管理是病害防治首要措施，並應掌握正確診斷，對症下藥原則，防治時應選用登記藥劑，農友若對防治及用藥有疑問，可洽高雄農改場植保研究室，研究人員將提供協助。

番石榴果實病害，嚴重影響商品價值。（圖由高雄區農業改良場提供）

紅龍果莖潰瘍病造成肉質莖腐爛。（圖由高雄區農業改良場提供）

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