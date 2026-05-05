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    首頁 > 生活

    首例！高雄企業守護81歲芒果樹 打造綠建築共生+列管特定紀念樹木

    2026/05/05 19:18 記者陳文嬋／高雄報導
    81歲芒果樹掛牌為「大寮091芒果」特定紀念樹木。（市府提供）

    81歲芒果樹掛牌為「大寮091芒果」特定紀念樹木。（市府提供）

    高雄市百佑營造有限公司董事長洪光谷為了守護81歲芒果樹，打造綠建築與老樹共生，更向市府申請列管「大寮091芒果」特定紀念樹木，農業局今舉辦掛牌儀式，與大自然共築未來，成為企業主動響應守護特定紀念樹木首例。

    百佑營造有限公司董事長洪光谷多年前購買大寮區一塊土地，以既有81歲芒果樹為核心，保留芒果樹原有生長環境，進行整體空間設計，歷時7年打造綠建築，光微氣候監測1年、蓋房子2年等，以建築物環繞芒果樹，連根系、風向也納入考量，避免影響芒果樹生長。

    洪光谷更為了守護芒果樹，向市府爭取列管為特定紀念樹木，避免未來遭砍伐或遷移，農業局近來通過審查，成為企業主動響應守護特定紀念樹木首例，實踐建築與自然共存的精神。

    農業局今為芒果樹舉辦掛牌儀式，產官學界代表及樹木保護志工共40人，一同為「大寮091芒果」授牌，透過公私協力合作，共同見證企業落實環境永續、守護珍貴樹木資源的重要性；正值芒果樹結實纍纍，一行人也參與芒果套袋作業，透過親自動手體驗，了解果樹管理過程，感受人與自然關係緊密，場面熱絡，寓教於樂。

    局長姚志旺表示，一棵老樹如同長年守護土地的長者，見證地方發展與環境變遷，「大寮091芒果」歷經數十年風雨，承載在地記憶，也象徵人與自然長久共存關係。這次為民間企業主動參與，並投入資源保護樹木的首例，展現對自然的尊重與謙卑，為公私協力推動樹木保護樹立良好典範。

    百佑營造總經理蔡智遠說，公司以「與自然共生」為核心理念，不僅深化企業對環境永續重視，也以實際行動展現該理念，並主動申請列管及投入資源進行樹木保護，積極履行企業社會責任，期望發展建設同時，也能守護土地原有的生命與價值。

    地方見證綠建築與大寮81歲芒果樹共生。（市府提供）

    地方見證綠建築與大寮81歲芒果樹共生。（市府提供）

    大寮81歲芒果樹掛牌，成為高市企業主動響應守護「特定紀念樹木」首例。（市府提供）

    大寮81歲芒果樹掛牌，成為高市企業主動響應守護「特定紀念樹木」首例。（市府提供）

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