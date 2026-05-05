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    郵務車也摔過！潭子民族路最窄不到4米 「吃車水溝」7月拓寬

    2026/05/05 13:50 記者張軒哲／台中報導
    台中市潭子區大富里民族路二段道路狹窄，大型車交會時險象環生。（記者張軒哲攝）

    台中市潭子區大富里民族路二段道路狹窄，大型車交會時險象環生。（記者張軒哲攝）

    台中市潭子區大富里民族路二段道路狹窄，最窄處不到4公尺，長年會車困難，機車騎士與大型車交會時險象環生。今日立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取東側側溝約300公尺加蓋，路寬增加約0.9公尺，預計今年7月中旬於一期稻作收割後進場施工，工期約3個月，完工後可改善會車瓶頸並提升行車安全。

    大富里長林啟彬表示，民族路二段沿線鄰近農地及多家中小型工廠，平日除居民通行外，也常有貨車、聯結車進出，惟道路寬度不足，尤其最狹窄處不到4公尺，兩車相會時經常進退兩難，機車族更是提心吊膽。過去就曾發生騎士閃避大車失控摔進側溝，甚至連郵務車也曾跌落水溝，險象環生，居民多年來不斷陳情，希望盡速改善。

    台中市養護工程處副總工程師林俊男指出，工程地點位於民族路二段128巷至十一張圳路段，將施作道路側溝加蓋工程，全長約300公尺、寬約0.9公尺，完工後可有效增加路面寬度，提升車輛會車與行人通行安全。

    賴朝國指出，民族路二段經常發生大車擦撞及通行受阻情形，如今終於要施工，地方民眾都相當期待，希望工程如期如質完成。

    楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益表示，協調於一期稻作收割完成後，於7月中旬進場施工，工期約3個月，施工期間將加強交通維持與周邊住戶溝通，盡量降低對農作與通行的影響。

    台中市潭子區大富里民族路二段道路狹窄，將拓寬改善。（記者張軒哲攝）

    台中市潭子區大富里民族路二段道路狹窄，將拓寬改善。（記者張軒哲攝）

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