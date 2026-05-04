歌手李驥敲站台公車車門遭無視 中市交通局:只能開一次門

歌手李驥在網路群組發文，訴說2日搭中市公車的「奇遇」。（取自李驥臉書）

歌手優客李林的李驥在網路群組PO文，指2日時在中市秋紅谷公車專用道遇到3台公車排排站，第3台是他要搭的公車，走到駕駛前方表達要搭車，駕駛要他回站台，他回站台後因台灣大道的綠燈亮，3台公車卻全都開走，留下手足無措的他，自嘲自己業障重，還引用自己的歌曲「輸了公車，業障太重又如何」。

台中市政府交通局表示，台中市公車於路邊站牌、轉運中心或公車專用道月台等候車地點，均以「停靠開門載客1次」為原則，避免公車續進時因驟停而造成危險，或衍生其他違規情事；交通局表示，由於該名乘客的發文並未正確時間及公車號碼，因此判斷車子滿有可能是已經停靠過了，所以才不再開門；交通局呼籲，敬請乘客提早至公車招呼站候車，以維護自身權益並確保行車安全。

請繼續往下閱讀...

搬到台中市的歌手李驥是公車族，但在2日的搭公車的遭遇，讓他忍不住用幽默的文筆，表達自己的無奈。

他發文表示，2日下午4點過45分，從北部搭統聯回台中，在朝馬下車在秋紅谷公車專用道等車此時看到3台公車停在公車專用道，而第3台「是我命定的車」。

他站在駕駛的旁邊表達要上車，但覺得駕駛完全不看他，「可能在專注交通號誌？」於是他敲了2下車門，駕駛仍沒有反應，他便走到駕駛能看到的角度，清楚地說「我要搭車。」這次駕駛抬手指了一下站台。他心想：「合理，我回去站台等。」

他便乖乖走回站台，但就在這時，台灣大道的綠燈亮了，3台公車一溜煙全 都開走了。

他發文表示，站在原地，看著3台車像3條脫韁野馬奔向夕陽，他更自嘲的說，那一刻他真的覺得，這不是公車，「是我的業障在加速離我而去」。

議員黃守達表示，市府以「停靠開門載客一次」作為安全原則可以理解，但當多輛公車同時進站，乘客無法判斷哪一台已完成上下客、哪一台仍可搭乘時，就不該只要求民眾「提早候車」，他更強調，秋紅谷、朝馬一帶是重要轉乘節點，交通局應檢討多車同站時的候車指引。

議員張芬郁指出，台中公車從來不讓人有盼望，李驥去年9月才搭公車說「台中公車到站是玄學」，現又遇上公車過站不停，「這是台中公車的日常」，交通局一直放任，輸的是所有市民的信任和怨懟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法