神秘西洋古典建築藏高雄山坡 竟是「百年黑科技」掌握水道命脈

「打狗水道淨水池量水器室」坐落在壽山山腰處，門前緊鄰兩間民宅之中，左右兩側為古羅馬塔斯干柱式設計。（記者李惠洲攝）

一棟低調的建築，靜靜地坐落在山坡巷弄間，民眾走過經過都不會注意到，但這棟有著獨特的西洋古典外觀的建築，曾經掌握整個高雄水道的命脈，歷經百年風霜，經高市府文化局啟動修復後，這座承載城市水脈的百年歷史建築「打狗水道淨水池 量水器室」重現風采。

位在高雄壽山腳下的巷弄之間，一棟土黃色的西洋古典建築，線條造型細緻，其正立面採左右對稱塔斯干柱式，是古羅馬五種古典柱式中最簡約、質樸且粗壯的一種，走進去這神秘的建築，映入眼簾是兩座「文氏量水器」，這兩座來自英國的「文氏量水器」，是過去高雄港與附近市街供水流量監測的重要設備，記錄著高雄水脈的運作與供給。

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為何高雄壽山坡會有這棟「量水器室」？原因是過去高雄水源匱乏，淡水取得不易，只能從高屏溪引水，將原水引入今竹寮取水站後，經加壓送往小坪頂水源地（今坪頂淨水場），之後水源進行沉澱與淨化處理；隨後再利用地勢高低差，以重力流方式將淨化後的水輸送至壽山的打狗水道淨水池儲存，最後分送至市區家戶，也被稱為「打狗水道淨水池」（「打狗」Takao 是台灣高雄市的舊地名）。

但要如何調節水壓與水量監測？全靠這座外觀宛如宮殿的「量水器室」來「精準監測」，量水器室的任務是監測出水量與水壓，一方負責儲水，另一方負責計量與控制；量水器室內的兩座「文氏量水器」，就是用來測量管徑收縮與擴張，當水流速度產生變化，並利用前後壓力差換算出實際流量。百年前還未有高科技電子儀器的年代，這項關鍵技術讓當時的水道工程師精準掌握高雄供水的狀況。

打狗水道淨水池2004被列為市定古蹟，「量水器室」2019也被列入古蹟範圍，經過長時間的修復，這棟藏身巷弄的百年歷史建築於2026年1月1日起重新開放，目前開放時間只有週六與週日及國定假日開放參觀，其餘平日皆為休館，開放時間10:00~18:00，皆免費參觀，這裡也因為特殊的建築外觀，也成為不少婚紗拍攝景點。

「打狗水道淨水池量水器室」坐落在壽山山腰處，門前緊鄰兩間民宅之中，左右兩側為古羅馬塔斯干柱式設計。（記者李惠洲攝）

兩座來自英國的「文氏量水器」，主要功能為監測給水、用水之調節，是當時管理打狗港地區水道流量的重要設施。（記者李惠洲攝）

量水器室係日治時期高雄現代化水道系統一部分，以當時的年代，用西洋古典建築來做設計，相當前衛線特殊。（記者李惠洲攝）

量水器室係日治時期高雄現代化水道系統一部分，以當時的年代，用西洋古典建築來做設計，相當前衛線特殊。（記者李惠洲攝）

裡頭有一處透明的地下「文氏管」（又稱喉形管），是一種流體測量與物理裝置。（記者李惠洲攝）

「文氏量水器」能將水流轉換為清楚數據，無論是漏水或是盜水等問題，透過數據都能一目了然。（記者李惠洲攝）

「文氏量水器」於1912年來自英國，至今已逾百年，是最古老、最經典的差壓式流量計。（記者李惠洲攝）

位在大樹區小坪頂鳳梨田中的「阿緱水道量水器室」，也作為「高雄水道」的附屬分支，將水淨化後輸送至屏東市區，獨特的巴洛克建築至1938 年廢棄後，外觀留存至今。（記者李惠洲攝）

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