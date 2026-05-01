教育部推動書法教育 強化學生識字與書寫能力

教育部推動書法教育，新北市淡水國小辦理創意春聯創作大賽，師生一起討論作品。（圖由教育部提供）

數位時代已很少拿筆寫字，為強化學生識字與書寫能力，教育部推動書法教育，結合課綱與多元學習資源，全台已有逾百所學校展現推動成果。教育部今（1）日說明，自103學年度起，每年補助地方政府逾850萬元，從師資培訓、設備充實及多元活動三大面向推動書法教育，逐步建構校園書寫學習環境。

教育部國教署代理組長張碩凱表示，教育部近年將書法教育納入「夏日樂學計畫」，讓學習不受學期限制，以去（2025）年為例，共有136所學校於暑期辦理相關課程，受惠學生達3674人，透過課程延伸，讓書法學習融入日常生活，提升學生參與度與學習動機。

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張碩凱也說明，書法教育係依據12年國教課綱，採循序漸進方式進行，第一學習階段著重基本運筆與端正書寫；第二與第三階段則以硬筆為主、毛筆為輔，引導學生熟悉字體結構後，再逐步進入筆墨應用與藝術表現，兼顧基礎能力與美感養成。

為強化教學量能，教育部於114學年度補助20個縣市辦理書法教育推廣，並與國家教育研究院合作，辦理70場教師增能研習，同時支持超過50所特色學校擔任區域推廣據點，帶動校際交流與經驗分享，使書法教育由單一學校推廣至區域層級，擴大整體效益。

此外，各地方政府亦積極整合資源，透過師資培訓、特色課程及聘任專長教師等方式，深化書法教育，例如高雄市大寮國小採分齡教學，低年級以象形文字引導認識漢字起源，高年級則結合節慶創作春聯，將傳統文化融入生活；宜蘭縣宜蘭國小則透過藝術家駐校計畫，邀集師生共同參與書寫活動，讓學生在靜心揮毫中培養專注力與文化認同。

張碩凱表示，教育部將持續與各縣市合作，從設備完善、師資培育及學習情境營造等面向持續精進，讓書法教育不僅是書寫技能的培養，更成為美感教育與品格陶養的重要一環，深化學生對傳統文化的理解與認同。

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