勞動節連假明天開始！ 高公局點名國道10路段易壅塞

勞動節連假第1天，國道易塞車路段。（高公局提供）

明天是勞動節連續假期第一天，交通部高公局預估，國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）1.2倍，預估有10大國道重點壅塞路段，建議西部國道南向用路人6點前或12點後出發；國5南向用路人建議5點前或下午5點後出發。

高公局表示，今天（30日）是連假前1天上班日，西部國道路網於下午4點後車流逐漸增加，國道車多路段包括，國1南向東湖至圓山、桃園至中壢、湖口至新竹、高架堤頂至環北、北向內壢至林口；國3南向木柵至中和；國10西向仁武至左營端，其餘國道路段大致正常。截至下午5點，國道交通量為68.7百萬車公里，預估今日交通量為106百萬車公里。

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高公局指出，預估明天國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）1.2倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，相關疏導措施包括，0至12點國5石碇、坪林及5至12點國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預估，明天重點壅塞路段為國1南向高架機場系統至楊梅端、楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國3南向中和至關西、快官至霧峰、草屯至名間；國5南向南港系統至頭城；國10東向鼎金系統至燕巢系統、西向仁武至左營端等路段，建議西部國道南向用路人儘量6點前或12點後出發，國5南向用路人建議5點前或17點後出發。

高公局呼籲民眾，出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統，另氣象署預報顯示連假期間局部地區仍有降雨機率，務必行前檢查雨刷、胎紋及胎壓，雨中行車開啟大燈，保持行車安全距離。

勞動節連假第1天，國道易塞車路段。（高公局提供）

勞動節連假第1天，國道易塞車路段。（高公局提供）

勞動節連續假期國道交通疏導措施。（高公局提供）

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