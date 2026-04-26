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    首頁 > 生活

    身後財產給誰？7旬董座找代理孕母生子傳宗 社工「這原因」勸母湯

    2026/04/26 22:59 記者李容萍／桃園報導
    年輕族群在追求「五子登科」的過程中，應平衡事業與情感資產的配置，照片非新聞當事人。（中壢區美滿服務中心提供）

    年輕族群在追求「五子登科」的過程中，應平衡事業與情感資產的配置，照片非新聞當事人。（中壢區美滿服務中心提供）

    桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心今（26）日分享，一名擁有國內一流大學碩士與美國博士學位，在國外任職多年，40歲回台創業的71歲董事長（A董），憑藉卓越的實務經驗與毅力，在商場殺出一條血路，如今坐擁3家公司，台積電股票近百張，並在台北市與桃園市青埔購置3棟豪宅，晚年感嘆在商場贏得勝利，卻在忙碌中遺忘結婚生子。

    「如果沒有結婚生子，那這些財產要給誰？」徐姓社工表示，A董坦言自己會找上該中心找對象是因為自己雖然財產豐厚，可以讓數代人生活無虞，卻面臨一個極其現實的困境：身後的億萬資產若無直系血親繼承，將面臨無人接手的窘境，累積一輩子的財富數字，卻成了晚年沉重的精神負荷，而有「求偶」與「求子」的強烈需求，甚至希望走人工生殖法找「代理孕母」，以確保財富得以延續下一代。

    對此，徐姓社工明白告訴對方，年紀太大真的不適合生孩子，教養都是問題，即使想找「代理孕母」希望能骨肉傳承，除了適法性，年過71歲，生子傳承下一代是種喜悅，可是往後要承擔的責任是不可知的，所以要三思。

    徐姓社工對於A董的訴求表達理解與接納的同理心，但也告訴對方，超過71歲「生孩子其實是不OK」，因為生、養、教都會面臨挑戰，至於財富的終點，是傳承還是解脫？呼籲年輕族群追求「五子登科」的過程中，應平衡事業與情感資產的配置，避免在70歲後才進行這場勝率極低的「最後一搏」。

    徐姓社工也提醒對方或許生前盡孝、回饋社會，可能遠遠比執著於血緣傳承更能讓財富獲得最高的價值。

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