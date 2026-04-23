太空視角看台灣 林琪兒：如迷霧中綠色珠寶

美國太空總署太空人林琪兒（Kjell Lindgren）（右）23日在台中分享他從太空看地球、台灣的視角，藍、白、綠、棕色等不同色塊構築美麗的地球，且台灣如迷霧中的綠色寶石，美的令人屏息。（中央社）

美國太空總署（NASA）太空人林琪兒今天分享從太空拍攝的台灣影像，照片中台灣如迷霧中的綠色珠寶，美到令人屏息。他也鼓勵台灣學子追逐太空夢，期待未來在太空見。

林琪兒（Kjell Lindgren）上午在美國在台協會（AIT）處長谷立言、台中市政府文化局長陳佳君陪同下，前往台中劉麵包廠拜訪創辦人劉哲基。隨後一行人前往美村綜合服務園區，台中市長盧秀燕迎接，並介紹由昔日美軍聯勤招待所改建為兒少、婦女適用的建物。

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林琪兒分享，從太空船往外看時，都會找尋自己及親友所在的地方，或是未來想去的地方。當他從外太空看地球時，無論怎麼看地球都相當美麗。

林琪兒展示從太空拍攝的地球照片，他指出，照片中藍、白、綠、棕色等不同色塊構築美麗的地球，而台灣就像迷霧中的綠色珠寶，美到令人屏息，他在拍攝時感受到台灣的美麗。

林琪兒表示，現在是太空飛行與發展的黃金時代，令人振奮，前陣子他完成阿提米絲2號任務時所收集的資料，對於未來再度登月有很大幫助。台灣的年輕學子有上太空的夢想，希望當太空人、進入太空產業，他鼓勵繼續追求夢想，可研讀科學、科技、數學等，「相信未來可以在太空見」。

盧秀燕致詞提到，林琪兒的爸爸是空軍，當年派駐在清泉崗基地，他的父母在台中相識、相戀，結婚生下他，林琪兒小時候曾住台中，「他是我們的家人」。

重返台中，林琪兒提到，小時候曾住台中，後來遷居國外，又到外太空，他在外太空繞了地球很多圈，此次回到台中，他感覺完成人生某個圓環，人生變得圓滿。

位於台中西區的劉麵包廠在美軍駐台期間曾協助供應麵包，推出的「蘋果麵包」更是代表性商品。劉哲基會中送上特製的星星造型麵包，林琪兒也回贈徽章、貼紙，場面熱絡。

林琪兒致詞時表示，感謝劉哲基對當時社區及軍眷家庭的服務與奉獻，他小時候應該吃過劉哲基的麵包，現在才能長得強壯並成為一名太空人，感謝劉哲基的付出。

美國太空總署太空人林琪兒（Kjell Lindgren）（右3）23日在美國在台協會（AIT）處長谷立言（右2）等人陪同下，前往台中劉麵包廠拜訪創辦人劉哲基（左3）。劉哲基送上特製的星星造型麵包，林琪兒也回贈徽章、貼紙，場面熱絡。（中央社）

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