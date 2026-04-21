北市樟新里長反對再設二期社宅 盼改建公園照顧老幼

台北市議員王欣儀表示，樟新里長反對在里內再蓋第2區社宅，要求都發局溝通說明。（記者何玉華攝）

台北市都市發展局規劃在文山區樟新里規劃樟新水岸社會住宅2區，引起地方反彈，樟新里里長歐陽禾英表示，里內已有水岸社會住宅一期，入住率不到6%，且興建品質差，加上抽到的年輕人都反映距離市區上班不便利，聯外交通又有限，認為不應再蓋社宅，反而應該興建地方有需求的公園。市議員王欣儀今（21）日在議會工務委員會轉交里長陳情書給都發局，要求跟地方再多做溝通說明。

歐陽禾英在今年1月底與台北市長蔣萬安座談時就提案表態，反對都發局在里內興建樟新水岸二區社宅，蔣萬安當時裁示要都發局持續關注地方意見，在社宅規劃時納入社福等設施，並加強與里長及地方溝通，列管2個月。

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但兩個月過去了，地方仍反對興建水岸社宅2區；王欣儀今在工務委員會轉交里長反對的意見書，內容指出岸社會住宅一期192戶入住率不到6%，且興建品質差，自去年9月至今，報修案件已達81件，連維修過的地方都會再滲水。此外，聯外道路只有樟新街、一壽街及防汛道路，交通負荷量已經相當大，且抽到的年輕人都反映距離市區遠，「當作養老院」好了，實沒有再蓋社宅的必要。

里長也指出，二期基地周邊多為40至50年的老房子，居民非常擔心施工將重創老房結構；且里內人口逾5000人，卻只有一座小公園，公共空間嚴重匱乏；居民希望能將基地改建公園，讓里內的小朋友、長輩有足夠的活動空間。

王欣儀要求都發局立即針對一期結構進行總體檢，再與地方居民溝通說明，針對地方需求的公園，應在規劃社宅興建實納入評估，並具體承諾如何優化交通機能等配套措施。

台北市文山區樟新水岸社會住宅有192戶，當地里長反對再蓋二期社宅。（台北市住都中心提供）

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