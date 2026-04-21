搶攻自由行旅客 日本超人氣KOL直飛台南拍攝

南泉冰菓室介紹台南特色水果冰品。（南市觀旅局提供）

為強化日本市場對台南直航航線及城市旅遊的認識，南市觀旅局力邀日本人氣KOL山澤礼明、堀江聖夏直飛台南旅遊拍攝主題遊，由日本藝人夢多擔任在地導遊，從日本旅客的角度出發，帶領日本旅客「直飛台南」。

「熊本－台南」及「沖繩－台南」直飛航班自2025年12月起營運，為讓更多日本旅客認識這條航線，市府特別企劃以「搭機出發」作為行銷台南旅遊的內容起點，完整呈現從日本搭乘直航、抵達台南到展開旅程的實際過程，感受直航便利性。

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山澤礼明為日本高流量健身YouTuber，透過實測與行動紀錄，回應日本旅客對交通便利性與行程效率的關注；被網友稱為「真人版春麗」，曾為AKB48練習生及氣象主播的堀江聖夏，以生活感與情緒敘事方式呈現台南街區、美食與城市氛圍。

行程分別以每日一主題作爲安排，包含「海線觀光」前往學甲走訪出口日本的鰻魚魚塭及井仔腳鹽田參觀；「山區田園觀光」前往關廟區鳳梨產地推廣台南產地旅遊、東山區體驗特色咖啡產業，再到關子嶺泡湯體驗世界獨有的泥漿溫泉。

「文化及歷史」為主題的市區行程，結合台灣好行98府城台江線體驗讓遊客了解台南市區及安平旅遊交通便利性，並且走訪著名古蹟景點及品嚐米其林必比登美食。推薦日本旅客參考輕鬆規劃，選擇直飛台南5天4夜或4天3夜的特色遊。

台南市長黃偉哲表示，鎖定日本20至40歲自由行與深度旅遊族群，透過其熟悉的影音平台與創作者內容，期望促使日本旅客將「直飛台南」納入旅遊規劃，未來也將藉由本次拍攝所累積的內容素材，作為後續航線推廣與國際觀光行銷的重要基礎。

觀旅局長林國華表示，邀日本藝人夢多擔任導遊，以「日本人介紹給日本人」的敘事方式更容易引發共鳴；黃偉哲市長也與KOL一同前往南泉冰菓室取景互動，並精心準備台南芒果乾、柚子蔘、瓜瓜園地瓜脆片及特色茄芷袋作為伴手禮。

崛江聖夏體驗抓鰻魚。（南市觀旅局提供）

山澤礼名、崛江聖夏體驗摘鳳梨。（南市觀旅局提供）

山澤礼明與當地小朋友於井仔腳鹽田曬鹽。（南市觀旅局提供）

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