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    首頁 > 生活

    有土沒地方倒 蔡筱薇：支持「全流向管制」政策

    2026/04/20 11:56 記者王姝琇／台南報導
    面對土石方處理去化問題，市議員蔡筱薇呼籲要留意衝擊公共工程履約機制。（記者王姝琇攝）

    面對土石方處理去化問題，市議員蔡筱薇呼籲要留意衝擊公共工程履約機制。（記者王姝琇攝）

    違規傾倒廢土問題嚴重，議員蔡筱薇指出，2022年即揭露2016年至2022年間，全台違規傾倒廢土統計，台南高居全國之冠，顯示該問題長期存在且結構性嚴重，對於中央與地方推動「全流向管制」政策表達支持。

    蔡筱薇指出，現況是「有土卻沒地方倒」，在強化管制後，合法土資場不僅價格飆漲，更出現「只收大案、不接小案」情形，導致包括路燈維修、號誌更換、公車站牌修繕等「小型工程」，挖出的土石無處可去而被迫延宕，形成「土方孤兒」。

    另，台電、自來水及中華電信等管線單位進行人手孔下地或管線遷移，以及中華東路人行道改善工程、社會住宅興建、機35榮民之家拆遷等重大公共工程，也面臨相同困境，後續更衍生出環保的問題，該情況已非個案，而是通案性結構問題。

    蔡筱薇提醒，2025年前每立方約600至900元，2026年已飆升至平均2015元，坊間聽聞甚至有更高價格，未來恐引發標案計價爭議及工期延誤等履約糾紛，市府應預先研擬相關行政程序與因應機制，降低工程延宕與後續訴訟帶來的社會成本。

    蔡筱薇建議，應從制度面著手，建立長期穩定的土方市場機制，將相關議題納入國土計畫通盤檢討，規劃公辦再利用設施與合法處置場域，避免未來危機發生後才倉促設置臨時暫置場，唯有從源頭治理與制度完善，才能真正解決土方的問題。

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