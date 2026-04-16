北港現埃及斑蚊卵拉警報 南市盤點防疫整備嚴防登革熱入侵

春季降雨增病媒蚊風險，陽性容器以桶、缸、甕、盆等積水容器占逾5成。（南市衛生局提供）

因應春季氣候變化大、降雨頻繁，登革熱風險升溫，台南市政府今（16）日召開登革熱防治跨局處工作小組會議，全面盤點防疫整備進度。首席防疫顧問陳錦生示警，國衛院蚊媒傳染病防治研究中心4月初已在北港再度發現埃及斑蚊蟲卵與幼蟲，顯示疫情威脅仍在，須嚴防人潮移動帶來的傳播風險。

衛生福利部疾病管制署南區管制中心副主任陳紫君指出，全球登革熱疫情持續升溫，國內目前已累計42例境外移入確診個案，醫療院所須落實TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及群聚史）問診與即時通報，務求及早發現潛在病例，避免疫情在社區擴散。

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南市登革熱防治中心統計，去年全市舉發案件達1664件，其中違規場域以住家占66.49%最高，其次為空地14.95%、商家6.91%、工地3%及果菜園1.26%。陽性容器以桶、缸、甕、盆等積水容器占逾5成，顯示病媒蚊孳生源多隱藏於日常生活環境中。民眾應主動巡視居家內外環境，從源頭阻絕病媒蚊孳生，共同守護社區健康。

副秘書長林榮川主持會議時強調，隨氣溫升高，病媒蚊活動力增加，各類積水容器極易成為孳生溫床。近期適逢白沙屯拱天宮徒步進香活動，人潮跨區流動頻繁，雖進香路徑未到台南，但人潮密集、南來北往跨區移動增加，皆提高疫情傳入及擴散風險，各局處務必提高警覺，落實巡查與清除孳生源等防治措施。

迎媽祖顧平安，遠離登革熱的AI衛教圖卡。（南市衛生局提供）

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