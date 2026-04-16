舞蹈班學生「允文允舞」 她學測作文寫失智祖父獲選全國佳作首篇

舞蹈班學生鐘喬琳學測國寫，寫下跟失智祖父的情感，獲大考中心評選作全國範本。（記者蘇孟娟攝）

台中市立文華高中舞蹈班學生鐘喬琳「允文允舞」！舞蹈技巧高超的她，文字功力也令人驚豔，大學學測國寫「隔在我們之間的種種」的題目，她寫下跟失智祖父的互動，曾經無話不談的祖父陷腦袋迷宮，祖孫被迫隔閡的失落，文章被評「刻劃細膩」，一舉獲選全國唯6佳作的首篇。

熱愛現代舞的鐘喬琳舞技高超，已連續接獲3所國外舞蹈學校錄取通知，畢業即將遠渡重洋學習現代舞，近日大考公佈她的學測國寫感性題「隔在我們之間的種種」文章，獲大考中心評選作全國佳作首篇，舞蹈班學生「允文允舞」表現超驚豔。

請繼續往下閱讀...

鐘喬琳說，看到作文題目就想寫下對祖父的思念，祖父從小跟她無話不談，祖孫膩在一起總有說不完的話，祖父漸漸話變少，她卻未察覺異樣，還多次跟祖父衝突，直到祖父被診斷失智，才赫然發現祖父腦中的記憶已成亂碼，祖父陷在記憶迷宮中走不出，寫下「隔在我跟爺爺之間的是不再保鮮的記憶」的失落與自責，獲大考中心評「刻劃細膩、行文精練、敘寫生動」，也是文華高中創校以來第3個作文入選全國範本的學生。

鐘喬琳文字書寫起步晚，從小學舞的她習慣用肢體表達情緒，直到國三時遭遇挫折，開始在舞蹈之餘寄情閱讀與文字，並每天書寫心情，一天沒寫就像一天沒跳舞一樣會渾身不對勁，找到新的情緒出口後，她將文字感受轉成肢體語言，或把舞蹈變成文字記錄下來，兩種能力相互切換，讓她的文字被老師形容「活靈活現」。

鐘喬琳說，被選為全國範本始料未及，她最想跟祖父分享這份榮譽，雖然隔閡不會消失，但總算跟祖父間有了新連結。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法