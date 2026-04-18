神影守護者2-2》摸到硬塊堅持護送 直播義工「確診癌症」豁達面對

在白沙屯媽祖網路電視台擔任直播義工長達13年的世明，2017年進香出發前夕經歷了一場攸關生死的重大考驗。（駱調彬提供）

記者蔡政珉／苗栗專題報導 在白沙屯媽祖網路電視台擔任直播義工長達13年的世明（基隆人），是團隊中資深的攝影好手，然而，他在2017年進香出發前夕，卻經歷了一場攸關生死的重大考驗。

2017年1月中旬，世明意外在頸部摸到不明硬塊，眼看2月底進香在即，他擔心就醫會影響拍攝任務，決定「等任務完再說」。直到出發當天，團隊中具備獸醫資格的老李哥協助觸診，眉頭深鎖地警告世明說：「這尺寸不尋常，感覺不太對。」即便如此，世明仍義無反顧地背起器材，陪著媽祖婆走完全程，直到圓滿後才踏入診間。

請繼續往下閱讀...

媽祖婆籤詩承諾：這場病將「一帆順境」

檢查結果確認為甲狀腺惡性腫瘤。面對確診，世明表現得異常淡然，這份勇氣源於他對信仰的全然託付。手術前，他回到拱天宮參拜求開示，鮮少抽籤的他獲得第8首籤詩：「積德如君幾十年，何須禮拜問神仙，一帆順境誰能及，利有攸往涉大川。」起初他還調皮地以為媽祖嫌他煩，但讀到最後2句，眼淚不由自主落下。他明白，媽祖是在肯定他多年的奉獻，並承諾這場病將「一帆順境」。

如今，世明抗癌已邁入第九個年頭，治療過程出奇順利，依然堅守在直播第一線。他感性地表示，這幾年無論工作或健康遇到瓶頸，只要向媽祖婆「討救兵」，總能迎刃而解。

世明的經歷告訴眾人：當你全心全意守護信仰時，信仰也在冥冥之中守護著你。他將帶著這份微笑，繼續在基隆與白沙屯之間，記錄那份不滅的慈悲香火。

相關新聞請見︰

神影守護者2-1》草創2人到30人全義工 白沙屯媽祖進香隨行直播

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法