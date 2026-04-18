神影守護者2-1》草創2人到30人全義工 白沙屯媽祖進香隨行直播

自發性組織「白沙屯媽祖網路電視台」直播團隊，由義工組成。（駱調彬提供）

記者蔡政珉／苗栗專題報導 被稱為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖徒步進香近年吸引大批信徒追隨，常傳遞第一手畫面的自發性組織「白沙屯媽祖網路電視台」直播團隊，由義工組成，台長駱調彬回憶，這支義工團隊從2015年最初僅有2人草創規模，經過11年的淬鍊，如今已成長至約30人的專業戰隊。成員背景多元，最北來自基隆、最南從屏東，平均年齡40歲的義工，於今年的進香路途中，再度用汗水與意志力寫下新篇章。

體力為重要考驗，駱調彬提到，急行軍向來考驗體力。來自桃園的義工建華，曾因經歷2天高強度拍攝後，第三天早上接班時，體力已瀕臨界點，當天上午9點，他負責動態拍攝，烈日與長時間的奔走，讓他出現嚴重虛脫、缺水與暈眩症狀。

請繼續往下閱讀...

體力大考驗 信仰力量集結

建華回憶，完全憑藉對媽祖的信仰與意志力在撐，「那時候累到連祈求聖母保佑都忘了」。直到一路執勤至北辰派出所完成接班後，他才整個人癱坐在地。所幸，現場醫護人員彷彿早有準備，立刻上前關切並將他扶往醫護站。

「人潮不得不面對」，駱調彬提到，來自彰化和美的鹍傑，曾因現場突湧入數萬人潮，腳底一滑被人群推倒，瞬間卻撲在一名前方大哥身上獲得緩衝，毫髮無傷地被拉起，隨即聽到熱心民眾大喊：「快起來繼續拍！」

駱調彬強調，這群義工平日各有工作，卻在進香期間集結，為了完成影片拍攝任務不眠不休。從早期人力單薄，到現在發展出具備接力機制、多視角切換的30人團隊，這不只是技術的升級，更是信仰力量的集結。

相關新聞請見︰

神影守護者2-2》摸到硬塊堅持護送 直播義工「確診癌症」豁達面對

「白沙屯媽祖網路電視台」台長駱調彬提到，急行軍向來考驗體力，平時志工把握時間訓練。（駱調彬提供）

「白沙屯媽祖網路電視台」常傳遞第一手畫面。（駱調彬提供）

從早期人力單薄，到現在發展出具備接力機制、多視角切換的30人團隊，這不只是技術的升級，更是信仰力量的集結。（駱調彬提供）

這群義工平日各有工作，卻在進香期間集結，為了完成影片拍攝任務不眠不休。（駱調彬提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法