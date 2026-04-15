桃園平鎮國中劍湖山戶外教學爆食物中毒 70名就醫師生下午離院

平鎮國中共45名師生前往成大斗六分院醫治，下午3點半已全數離院。（記者李文德攝）

桃園市立平鎮國中約600名國二生，昨疑似食用劍湖山世界晚膳後，陸續出現身體不適等症狀，經由園方主動通報並協助送醫。據統計有70人送醫救治；斗六成大醫院表示，學生經治療後多數已改善，已於3點30分全數離院；校方表示，用餐過程中，無學生反應菜色狀況，也感謝院方、官方等協助。

平鎮國中陳姓主任表示，昨傍晚5點學生下榻劍湖山渡假大飯店並用晚餐，今凌晨有少數學生出現不適症狀，8點多陸續有多名學生反應身體不舒服，因此趕緊請旅行社派車載學生前往古坑鄉內診所及成大斗六分院就醫。

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主任表示，目前統計共有69名學生、1名老師就醫，就醫師生分別有腹痛、嘔吐、腹瀉等情形，學生目前狀況好轉，而在用餐過程中，並沒有學生反映菜色有問題，但還是感謝雲林縣各方給予協助，給予學生全面的照護。

雲林縣衛生局長曾春美表示，經了解有44名學生及1名老師到成大斗六分院就醫，另外25名在古坑鄉內診所醫治，經過治療後症狀皆有緩解，已陸續回到飯店休息。

曾春美表示，接獲通報後立即啟動食品中毒案件調查機制，派稽查人員到劍湖山調查，採回1件食物、2件人體檢體送往食藥署、CDC做相關檢驗報告，後續將依照結果依法處辦。同時也將彙整疫調資料，並結合檢驗報告做研判，後續也會加強稽查、輔導劍湖山餐飲環境。

成大斗六分院長何宗憲表示，下午3點半所有前往就醫學生、老師已全數離院，初步判斷為急性腸胃炎，多數學生治療後症狀都已明顯緩解。

平鎮國中師生疑昨晚吃劍湖山飯店晚餐，而出現身體不適，目前共有70名師生就醫。（圖由民眾提供）

成大斗六分院長何宗憲（左）與雲林縣衛生局長曾春美（右），到場了解學生就醫情形。（記者李文德攝）

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