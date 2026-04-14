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    首頁 > 生活

    神岡國小地下室逢雨必淹 周永鴻邀教育局會勘爭取經費改善

    2026/04/14 11:48 記者歐素美／台中報導
    神岡國小圓形廣場下挖，致大雨時雨水下流致北棟大樓地下室淹水。 （記者歐素美攝）

    神岡國小圓形廣場下挖，致大雨時雨水下流致北棟大樓地下室淹水。 （記者歐素美攝）

    台中市神岡國小圓形廣場下挖，加上北棟教室排水設計不當，造成豪大雨時，北棟地下室即淹水，致物品全部要墊高，室內攀岩場也無法使用，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻，今天上午邀集教育局小教科長宋玟蓁及神岡里里長王百瀛到場會勘，爭取教育局補助，增設防水遮雨採光罩等，改善長期以來地下室逢大雨就淹水的問題；宋玟蓁表示，將與校方研議協助。

    周永鴻表示，神岡國小北棟地下室設有攀岩場、彈簧床、跳高墊、體適能活動軟墊等多項運動設備，供師生體育課、課後活動及社區民眾運動使用，但地下室因地形較低且上方無遮蔽，每逢大雨雨水大量灌入，排水系統來不及處理，導致嚴重積水，設備反覆泡水毀損。

    神岡國小校長郭冠毅指出，本月4日強降雨就再次造成地下室淹水，每次雨後教職員必須放下教學及行政工作投入清理，學生有時也要支援，嚴重影響教學進度，並增加師生負擔，設備反覆泡水更加速耗損，只好採用桌椅等墊高，這個問題已經困擾學校多年，希望能從根本解決。

    神岡里里長王百瀛表示，20多年前他擔任神岡國小家長會副會長時，地下室就出現淹水問題，沒想到至今未改善，因地下室的運動空間也開放社區使用，盼能儘快改善。

    周永鴻強調，地下室是孩子上課和活動的空間，積水造成地面濕滑，更可能讓學生滑倒受傷，這是安全問題，不能再拖，會持續追蹤教育局經費核定進度，讓師生上課安心、社區使用無虞。

    神岡國小北棟大樓的地下室經常淹水，校方只好用沙包堵水。（記者歐素美攝）

    神岡國小北棟大樓的地下室經常淹水，校方只好用沙包堵水。（記者歐素美攝）

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