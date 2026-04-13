台南農地違章工廠合法化 今年起補助消防改善、用地變更

南市會勘納管的特定工廠改善公共設施。（經發局提供）

台南市依據工廠管理輔導法持續推動農地違章工廠合法化，以「輔導優先、合法轉型」原則，輔導業者逐步完成改善、合法經營，台南市經發局對納管的未登記工廠訂定補助機制上路，即日起受理申請，補助消防設備最高25萬元、補助用地變更計畫最高25萬元，協助業者加速合法化。

台南市經發局今天（13日）說明補助辦法，副局長蕭富仁指出，對納管的未登記工廠改善消防設備從今年起分3階段逐年遞減補助款為25、20、15萬，對納管已改善消防的特定工廠補助用地變更計畫也從今年起分3階段逐年遞減補助款為25、20、15萬元，鼓勵業者及早申請；廠房未達500平方米，消防設備改善則每案補助10萬元。

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工輔法在2020年修法，輔導農地違章工廠就地合法，台南市受理2342家業者登記納管輔導，至今有1233家提出改善計畫、完成改善取得暫時合法地位，其中94家提出用地變更，在非都市計畫區的有36家通過變更，在都計區的有4家審議中。

南市經發局表示，農地違章工廠轉型合法需歷經四階段，包括第一階段未登記工廠申請納管、第二階段提出工廠改善計畫，依核定計畫完成消防、環保、水利、建築等改善；第三階段改善完成後取得「特定工廠登記」；第四階段提出用地變更，最終取得合法一般工廠登記。

蕭富仁表示，依據工輔法規定，納管及特定工廠業者，每年須繳交「納管輔導金」或「營運管理金」，再專款專用在未登記工廠的管理、輔導及周邊公共設施改善，今年起補助業者改善消防設備、用地變更即希望減輕業者負擔，加速合法，期望兼顧工廠安全、經濟發展、就業、環境保護與農地維護，營造永續的產業發展環境

經發局工業行政科指出，今年將持續推動未登記工廠輔導團，提供免費電話諮詢及到廠訪視服務，協助業者辦理改善計畫及用地計畫書件撰寫，提升審查通過率。對未納管的未登記工廠同步稽查，加強管理。

台南市持續推動農地違章工廠合法化，經發局訂定補助業者改善消防、用地變更機制上路，即日起受理申請。（記者楊金城攝）

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