公親變事主！豐原設儲能廠地方反彈 陳清龍協調遭質疑護航業者

立院民眾黨團總召陳清龍（左3）不滿部分自救會成員質疑他護航廠商，要求道歉澄清。（記者歐素美攝）

盛日儲能科技要在台中市豐原區翁社里設置儲能廠，居民成立自救會反對，立法院民眾黨團總召陳清龍今天邀集相關單位召開溝通會，自救會到場表達抗議，並質疑陳清龍護航業者。陳清龍要求自救會澄清道歉，強調業者未取得在地多數居民同意前不能貿然興建，這是基本的立場，絕不能退讓；針對自救會質疑業者在現埸違法施工部分，則要求台中市都市發展局依相關建管法令予以查處。

陳清龍今天下午在翁社里活動中心召開豐原區特定電力供應業（儲能場）申設溝通會，豐原反儲能自救會質疑陳清龍，在未協助釐清廠商違法施工該如何處理、未協助修正寬鬆的儲能廠管制法規及未知會自救會的狀況下，發出廠商、能源署和自救會三方溝通會議的公文，質疑陳清龍是「幫兇」，要求違法施工先復原。

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溝通會場擠進大批自救會成員，但也有少部分居民同意，不滿自救會找來外地人幫忙，彼此在場內吵架。自救會不滿到場的經濟部能源署官員指稱業者只是「整地」，都發局則說業者做的是電力設施、非市府管轄，質疑中央、地方「互踢皮球」。

現場鬧哄哄，在爭吵聲中，陳清龍最後做出3結論指出，能源轉型的進程中，儲能設施興建對強化電網韌性有積極意義，但必須透過公開透明的機制進行；保障社區參與及知情權；強調在未取得在地多數居民同意前，不能貿然興建，這是基本的立場，絕不能退讓。

陳清龍不滿自救會事前發新聞稿指他是「幫兇」，強調他應自救會請託召集中央、地方各部會代表、廠商及自救會召開協調會，釐清適用法令，何來護航廠商？部分自救會成員的說法已對其名譽造成影響，要求道歉、澄清。

陳清龍指出，能源署去年12月即發文要求廠商停工，必須與在地居民取得共識後，再依電業法申請核備，今天的溝通會和廠商應與在地居民取共識毫無關聯，針對居民反映現埸有違規施工的部分，要求中市都發局依相關建管法令予以查處。

豐原反儲能自救會到場抗議。（記者歐素美攝）

豐原反儲能自救會質疑業者違法施工。（記者歐素美攝）

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