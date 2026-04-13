白沙屯媽祖進香昨深夜出發！ 交通部：疏運12萬人、較去年增46％

深夜接駁車人潮有序排隊乘車。（圖由交通部提供）

今年白沙屯拱天宮媽祖進香於昨天（12日）深夜11時55分正式登轎出發；交通部表示，由於今年報名進香人數已突破46萬人，為協助香燈腳們可順利參與本次宗教盛事，交通部延續去年「鐵公路齊開」疏運策略，在台鐵為主、公路為輔、高鐵協同的3層運具聯防備援策略下，全力投入疏運，統計昨天共疏運逾12萬人、較去年增46%。

交通部表示，在台鐵以加開班次、加掛列車及對號車增停等方式，搭配公路局開闢「白沙屯拱天宮=高鐵苗栗站」直達客運路線，輔以高鐵加開班次，全力協助疏運工作。據統計，昨天共疏運12萬1842人次前往白沙屯，較去年8萬3209人次增加46%，再次突破去年成績，成效斐然。

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其中台鐵白沙屯站已加開49列次、加掛43列次，並增停5列次，逾9萬7600人次進出，較去年疏運6萬5931人次、增48%；高鐵苗栗站進出站則約1萬6863人次，與去年5月1日（白沙屯媽祖起轎日）運量1萬2344人次相較，增4519人次，成長37%，為苗栗站歷史總運量第一。另高鐵苗栗站出站約1萬1301人次，也與去年5月1日運量9046人次，成長2255人次，增加25%，為苗栗站「出站」歷史最高運量紀錄。

至於公路局公路客運接駁路線上，原訂中午12時發車，也因應人潮提早至9點開始，並開出232班次，接駁7379人次，較去年4934人次增加2445人次，成長49.6%。

交通部建議民眾，可多搭乘公共運輸，進香期間搭乘公共運輸省時又方便，並可依據氣象署提供即時氣象做好相關防曬措施，適時補充水分，注意交通安全，陪伴媽祖「勇」敢前行。

白天高鐵苗栗站接駁車搭乘情形。（圖由交通部提供）

深夜台鐵白沙屯站人潮疏運站不留人。（圖由交通部提供）

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