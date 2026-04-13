四技二專技優甄入學 低收身分審查今開放申請

四技二專技優甄入學，低收中低收身分審查今開放申請。（記者林曉雲翻攝官網）

115學年度四技二專技優甄審入學招生，欲以低收入戶或中低收入戶身分報名之考生，今（13）日起至15日受理繳費身分審查申請，技專校院招生委員會聯合會執行長段裘慶說明，招生採先繳報名費、後辦理資格審查方式進行，考生若不具「低收入戶或中低收入戶」身分者，不須辦理此審查。

段裘慶表示，欲以低收入戶或中低收入戶繳費身分報名之考生，即起至4月15日17時止，上網登錄繳費身分相關資料，並於4月15日前（郵戳為憑）繳寄相關證件影本審查，經審查通過後，始享有報名費及指定項目甄審費減免。

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段裘慶表示，繳費身分審查結果將於4月22日10時起於「繳費身分審查系統」提供查詢；審查結果僅與考生之報名費與指定項目甄審費減免資格有關，未於規定時間內登錄身分或身分審查未通過者，均以一般生身分繳費，通過低收入戶或中低收入戶繳費身分審查之考生，可依招生簡章日程及相關規定完成後續繳費、資格審查及報名作業。

115學年度四技二專技優甄審入學招生計有67所公、私立科技校院及大學，提供1033個系科（組）、學程、4078個招生名額；該招生不採計四技二專統一入學測驗成績，凡高級中等學校畢（結）業生、學校型態實驗教育學生、非學校型態實驗教育（含不具學籍自學生）學生或具同等學力之學生，並符合簡章規定「適合甄審之技藝技能競賽優勝、技術士職（種）類及專技普考類科對照表」者均可報考。

段裘慶提醒，有意願且符合報考條件之技（綜）普高學生，務必詳閱招生簡章之可報考招生類別並隨時上網查詢最新消息，有任何詢問可逕洽技專校院招生委員會聯合會，電話：（02）2772-5333。

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