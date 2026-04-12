北市查緝非法日租套房 前3月開罰776萬

台北市觀傳局今年元旦起，執行一次怠金再查獲違法即斷水電措施。（觀傳局提供）

緊抓春天花季尾聲，台北市陽明山竹子湖海芋季及繡球花季吸引許多民眾至北市觀光，為保護旅客住宿安全，觀傳局也積極打擊非法日租套房，自今年元旦起加重處分。觀傳局表示，今年截至3月底，觀傳局已裁處79次、罰鍰達776萬元，此外，台北市今年第一季非法日租套房查緝及裁罰家次也為全國第一。

根據觀光署資料顯示，今年1月至3月全國非法日租套房中，台北市共有410家。對此，觀傳局也祭出加重處分，為加強裁罰力道及嚇阻效果，今年元旦已修正「台北市政府觀光傳播局處理非法經營觀光旅館業旅館業或民宿行政執行作業要點」規定，經處罰一次怠金30萬元後仍繼續經營即斷水斷電，嚴正呼籲非法業者切勿以身試法；除了強力稽查，也同時設立專人專線，輔導業者合法化，以「嚴查加輔導」雙管齊下策略，確保旅客住宿安全與品質。

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觀傳局指出，針對非法日租套房，今年截至3月底，觀傳局已裁處79次、罰鍰達776萬元。因應春季各景點、活動陸續登場帶來旅遊人潮，觀傳局持續加強查察力道，針對非法刊登廣告，將依法處以新台幣10萬元以上、150萬元以下罰鍰；非法經營日租套房，則將面臨新台幣10萬元以上、200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

觀傳局提醒，民眾規劃出遊行程時，應選擇合法的旅館或民宿，避免入住非法日租套房。觀傳局表示，民眾出遊前可先透過觀光署「台灣旅宿網」查詢是否為合法旅宿；並於入住時，現場查看有無懸掛旅館業或民宿登記證及專用標誌。若發現是非法日租套房，應拒絕入住，以維護自身安全與權益。觀傳局也將持續加強查處非法旅宿業者及宣導，讓所有到台北的國內外旅客享有安心、安全的旅遊住宿環境。

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