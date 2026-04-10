「辛樂克」最快明天升級中颱！桃園以北注意午後下雨

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

桃園以北地區明天午後注意下雨！中央氣象署預報，明天（11日）清晨各地為多雲到晴，但午後桃園以北、東北部地區及其它山區有零星短暫陣雨，週日白天起才恢復穩定天氣；另外，輕度颱風「辛樂克」最快在明天升級為中度颱風，但距離台灣遠、無直接影響。

氣象署預報員黃恩鴻說，明天受到熱對流影響，北部除了午後有零星短暫陣雨外，晚間到週日（12日）清晨北部及東北部地區也有零星短暫陣雨，但雨量不多。

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黃恩鴻說，週日白天起到下週二（14日）天氣很穩定，各地大多為晴到多雲，僅午後山區有零星短暫陣雨，但當天晚上開始有另一波鋒面接近，桃園以北地區轉為有零星短暫陣雨的天氣。

「下週三（15日）受到鋒面通過影響，北部和東半部地區天氣變涼、也會下雨」，黃恩鴻指出，下週三起桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗地區也有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；下週四、五兩天仍有微弱東北風，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區也有零星短暫陣雨。

氣溫部分，黃恩鴻說，一直到下週二前天氣相當類似，各地白天高溫可達29度到32度，入夜也有21度到23度；下週三有另一波鋒面通過，北部和東半部高溫略降到26度到28度，但中南部仍有29度到31度。

今年第4號颱風「辛樂克」目前仍是輕度颱風，今天下午位置在關島東南方920公里、鵝鑾鼻東南東方3590公里之處，向北北西緩慢進行。黃恩鴻說，「辛樂克」最快在明天變成中度颱風，之後朝西北方向走、轉北更遠離，距離台灣遙遠，不會直接影響台灣天氣。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來第一週（4月11日~4月17日）期中前各地以多雲到晴、日夜溫差大的天氣為主；期末到第二週（4月18日~4月24日）期末有受鋒面及東北季風影響的機會，影響期間各地氣溫轉涼且降雨機率增加。

另外，氣象署也指出，未來兩週西北太平洋熱帶擾動較為活躍，但模式對熱帶系統的預報不確定性較大，請隨時留意氣象署發布的最新預報資訊。

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來天氣概況。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

輕度颱風「辛樂克」最快在明天升級為中度颱風，但距離台灣遠、無直接影響。（擷取自中央氣象署網站）

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