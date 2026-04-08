台南運河開航百年 音樂浪潮感受城市魅力

歌手吳汶芳改編獻唱「百年好河」，為音樂祭暖身。（台南市府提供）

今年台南迎來運河通航100年，特別推出「台南運河百年—戶外音樂祭」，將於5月1日、2日晚間，在環河街「廣8廣場」及河樂廣場西側熱力登場，適逢51連假，邀請全國民眾在音樂與水岸景致交織中，一起感受運河百年風華，最特別的城市魅力。

今（8）日宣傳會上，歌手吳汶芳現場演唱自己改編的「百年好河」，與台南市長黃偉哲一起邀請大家來台南走走，看老照片、逛特色市集、欣賞光影展演，感受運河沿岸的城市魅力。黃偉哲說，每個台南人都有自己對運河的回憶，這次活動希望串聯老中青3代，一起共度百年盛典。

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音樂祭陣容超強，除了本土天團玖壹壹，還有人氣樂團理想混蛋、金曲台語歌后李竺芯、新加坡創作歌手邱鋒澤，以及台南子弟歌手柯泯薰、阿跨面、禾羽等超過10組藝人接力演出，涵蓋流行、獨立、嘻哈等多元音樂風格。主持人徐凱希與籃籃也將全程帶動現場氣氛。

值得一提的是，吳汶芳特別將過去拍攝台南觀光影片的歌曲重新改編為運河版本，充滿對城市景致與人文的情感，也為音樂祭暖身，現場掌聲不斷。

活動將結合音樂演出與水岸景觀，打造沉浸式體驗，無論親子同遊或好友聚會都超適合。演出時間5月1日晚上6點：理想混蛋、F.F.O、禾羽、山元聰、Saturnday、邱鋒澤 Feng Ze、主持人徐凱希。5月2日晚上6點：玖壹壹、李竺芯、吳汶芳、柯泯薰、阿跨面、公館青少年。

台南運河百年音樂祭，將於5月1日登場，市府今日暖身宣傳。（台南市府提供）

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