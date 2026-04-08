春雨助長病媒蚊孳生 南投衛生局：拒絕配合清除最高罰1.5萬元

南投縣衛生局人員向民眾衛教防治登革熱。（南投縣衛生局提供）

近期全台氣溫回暖，伴隨著春雨綿綿，病媒蚊活性上升，南投縣衛生局已公告「南投縣防止病媒蚊孳生，預防登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症孳生源清除防疫措施」，民眾如拒絕配合孳生源清除、查核，導致孳生病媒蚊幼蟲，將依傳染病防治法開罰3000元到1萬5000元不等罰鍰；若拒絕、規避或妨礙防疫工作，更可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

南投縣衛生局指出，依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，截至今年3月13日止，全國登革熱確定病例共計23例，皆為境外移入，目前國內即將進入登革熱流行季節，請民眾配合辦理並落實「巡、倒、清、刷」四步驟防疫，降低蚊蟲密度，以杜絕病媒蚊孳生源。「巡」即是巡視周圍環境；「倒」務必將不用的容器倒置或擺放整齊；「清」請清除廢棄容器並回收；「刷」為刷洗容器內壁清除蟲卵。

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衛生局表示，近日陰雨綿綿，雨後積水是病媒蚊孳生最大溫床，民眾務必疏通戶外水溝，確實刷洗並瀝乾容器，避免積水孑孓孳生，清理家園時則勿穿拖鞋或赤腳，避免感染，民眾若有發燒、頭痛、後眼窩痛、噁心、肌肉及關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊活動史，透過早期偵測並加速診斷，避免造成社區疫情擴散。

南投縣衛生局防疫人員進行病媒蚊孳生源清除等作業。（南投縣衛生局提供）

民眾應將不用的容器倒置，以免積水孳生病媒蚊。（南投縣衛生局提供）

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