馬來西亞籍旅客控來台旅遊遇惡司機 觀光署：追查中

九份老街示意圖。（新北市觀光旅遊局提供）

台灣好山好水，吸引外國旅客遊玩；不過近日傳出有馬來西亞旅客透過「台灣愛玩客」來台包車觀光，卻在旅遊時疑似遇到司機態度惡劣，導致身心受創。對此，交通部觀光署表示，此業者不在合法旅行業名單，依法非旅行業者不得經營旅行業業務，該案民眾於3月下旬也有向觀光署反映，但由於相關臉書關閉，已再函請旅客提供相關資料、追查。

日前有一名來自馬來西亞檳城的旅客在爆料公社上指出，自2007年起首次來台後，就深深喜歡上台灣的人情味和風景，期間來台8次，也常向朋友推薦，不過今年3月與家人來台時，透過「台灣愛玩客 Taiwan Travel」包車服務安排行程，由一位謝姓司機負責接送，卻發生令他心裡難受的事情。

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該包車司機態度惡劣，她舉例，有次在車上用廣東話聊天，司機突然轉過頭大聲說「講人話」，甚至有天早上直接說「那個憂鬱症的…」，深深刺痛她的心；另外，她在上車後覺得車內非常悶熱，朋友請司機把冷氣開大一點時，司機卻說「我的車是冷氣車，不是冷凍車！冷凍車是載魚蝦、載屍體的！你們懂什麼是冷氣車嗎？智能車懂不懂？」

不只如此，在九份旅遊當天下雨、風又大，司機讓他們從阿妹茶樓附近的一段樓梯下來，說那條路對他們是最方便的，但卻是一條非常長的石階樓梯，地面因下雨變得又濕又滑，一行5人都是年長旅客，尤其她和姊姊都需要拄拐杖，還要一手撐傘，她越走越害怕，也很擔心姊姊會發生意外，那一段路，她邊走，邊默默掉眼淚。

對於該起事件，觀光署回應，依照「發展觀光條例」第27條規定，招攬或接待觀光旅客，安排旅遊、食宿及交通為旅行業務範疇，非旅行業者不得經營旅行業業務，違反者按同條例第55條第4項規定，可處新台幣10萬元以上、200萬元以下罰鍰。

觀光署指出，依民法第514條之1規定，有關旅遊營業人所提供的旅遊服務，至少應包括2個以上同等重要給付，其中「安排旅程」為必要的服務，即單純安排交通加住宿，並非旅行社業務範疇。一般包車旅遊均會強調客製化行程，通常表示客人有權決定行程內容，而非指販售既定遊程，是否違反發展觀光條例，仍需依個案事實認定。

觀光署指出，該案民眾於3月下旬也有向觀光署反映，經檢視民眾提供的相關臉書貼文連結帳號已關閉，無法查看貼文內容，且未有其他足資識別被檢舉業者的相關資料，已函請陳情人再提供該案疑涉違規的相關事證資料，但截至4月7日，仍未接獲旅客再提供該包車具體事證資料，後續旅客如有提供將再續處。

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