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    首頁 > 生活

    金門航空站聯手航港局中部航務中心 「加開班船」下午2點出發

    2026/04/06 14:52 記者吳正庭／金門報導
    航港局中部航務中心金門辦事處協助啟動「B計畫」加班船順利由水頭碼頭出發。（讀者提供）

    航港局中部航務中心金門辦事處協助啟動「B計畫」加班船順利由水頭碼頭出發。（讀者提供）

    清明連假最後1天，濃霧攪局，金門機場今天航班大亂，11點30分以前僅有2班起降，之後逐漸恢復正常，截至下午1點止，台金航班42班取消18班；交通部民航局金門航空站、航港局聯手啟動「B計畫（加開班船）」，預計疏運310人下午2點由金門出發前往嘉義。

    清明連假最後1天，旅客歸心似箭，不少觀光客及返金掃墓旅台鄉親，一早發現霧鎖金門，紛紛前往機場等待候補，加上原來正常航班旅客，機場大廳約湧入逾1000人。大約11點21分金門小三通復航，預計大量旅客陸續前往機場。

    金門航空站提出「B計畫」獲交通部核定，隨即於現場進行搭船人數登記，再坐遊覽車前往金門水頭碼頭，由航港局中部航務中心金門辦公室安排專船前往嘉義縣布袋港，辦公室專門委員顧克亞說，專船預計5小時航程，盼透過海運，舒緩一部分滯留金門機場旅客壓力。

    金門航空站主任林義勇說，由於天候不穩定，班機起降不正常，會持續緊盯天氣變化，視情況爭取軍機，協調航空公司增開班機疏運旅客。

    清明收假旅客歸心似箭 ，金門航空站候補櫃台前等待旅客爆棚。（記者吳正庭攝）

    清明收假旅客歸心似箭 ，金門航空站候補櫃台前等待旅客爆棚。（記者吳正庭攝）

    清明收假旅客歸心似箭 ，金門航空站候補櫃台前湧入大批人潮。（記者吳正庭攝）

    清明收假旅客歸心似箭 ，金門航空站候補櫃台前湧入大批人潮。（記者吳正庭攝）

    旅客巴望著陸續降落班機， 希望班班正常。（記者吳正庭攝）

    旅客巴望著陸續降落班機， 希望班班正常。（記者吳正庭攝）

    民航局金門航空站與航港局中部航務中心金門辦公室聯手，安排旅客搭乘專船由金門水頭碼頭出發前往嘉義。（讀者提供）

    民航局金門航空站與航港局中部航務中心金門辦公室聯手，安排旅客搭乘專船由金門水頭碼頭出發前往嘉義。（讀者提供）

    清明收假旅客歸心似箭 ，金門航空站候補櫃台前清點要搭加班船的旅客人數。（記者吳正庭攝）

    清明收假旅客歸心似箭 ，金門航空站候補櫃台前清點要搭加班船的旅客人數。（記者吳正庭攝）

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