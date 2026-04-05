桃園市公保地解編推45重劃案 民代怨杯水車薪

桃園區中平市地重劃區上月30日才舉行開工典禮，也是桃園區最早動工的重劃案，施工單位現場架起圍籬。（記者謝武雄攝）

為解決公共設施保留地（公保地）長期未徵收問題，桃園市升格後檢討公保地是否有必要保留，若無必要則還地於民，目前市府規劃以市地重劃方式辦理解編共45案，解編面積為139公頃，目前共有10個重劃案經內政部都委會核准進入地上物查估或施工階段，另5案雖經都委會核定，但仍需重新核算財務計畫，另外30案則在都委會審議程序。

市議員呂林小鳳說，桃園預估還有1700多公頃公保地，市值預估超過5兆元，而解編重劃的45案，總面積才139公頃，不及公保地面積的1成，可說是杯水車薪，考量解編重劃過程繁瑣、曠日廢時，市府更應該以更靈活手段，例如開辦容積銀行來解決公保地問題。

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地政局長蔡金鐘表示，為解決公共設施用地長期未徵收問題，內政部於2013年發布「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，授權各地方政府依該原則辦理都市計畫公保地解編檢討作業，桃園市於升格後進行檢討，並聽取地方意見，提出了45個重劃案。

其中，10處開發案除平鎮永豐市地重劃區，由於挖到垃圾，處理費用過高，地主無法負擔而中止，另外9處包含桃園區中平、國強、龍壽市地重劃區；八德區大湳、大福市地重劃區；大園區竹圍市地重劃區、新屋市地重劃區、龍潭區龍星市地重劃區、楊梅區富野市地重劃區，開發面積合計約39.3公頃，這些市地重劃案將陸續動工，其中桃園區中平市地重劃區上月30日才舉行開工典禮，也是桃園區最早動工的重劃案。

蔡金鐘說，另外有5處市地重劃案雖經內政部同意，但當初財務核算已經不符合目前狀況，包含工資、物價等必須從新核算，地主負擔比例不得超過45％，若超過則需地主同意才能進行，另外卅案則還在都市計劃程序審議中。

據悉，這波公保地解編，主要是以公園、學校和停車場用地為主，由於少子化趨勢，很多學也順勢解編，保留公園、停車場用地，市府更以跨區公辦理市地重劃，其中八德大福市地重劃就是保留文小用地，將文中用地解編。

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