解決桃市公保地歷史共業 既成道路才是重中之重

桃園區春日路為省道台四線，當初部分路段因故總統蔣介石過世，臨時闢建，政府只付了部分錢就沒有下文，地方叫它「蔣公路」。（記者謝武雄攝）

桃園市升格10多年來，積極檢討公保地解編、重劃，至今僅推出48個重劃案，面積還不到公保地的1成，其中最大的癥結在於公保地以既成道路佔大宗，既成道路就是說政府路都開了就是沒給錢，更誇張的是類似桃園區春日路的「蔣公路」，政府用分期付款的方式向民眾買土地，頭期款付了、路也開了，後面就沒有下文，這些道路政府用得順手，怎麼會想到還地於民。

中華民國已開闢未徵收公共設施保留地主自救會副理事長蔡堯表示，政府於1970年代曾針對公保保留地進行全面徵收，當時地方政府擔心預算不夠，都把既成道路列入最後順位，導致很多既成道路都沒有徵收，桃園區中正路從大廟到慈文路段有7成還是私人土地，其餘3成是因為容積移轉才變成政府土地。

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他說，類似「蔣公路」情況更慘，由於政府認定為「徵收程序仍然進行中」不屬於公共設施保留地，不僅無法辦理容積移轉，也無法抵稅，買賣還要繳交土地增值稅，就這樣政府球員兼裁判，騙了老百姓之後又以不出具「公保地」證明卡死老百姓，這種由政府造成的歷史共業，卻要百姓來承擔，徵收程序已經走了50幾年還沒有走完，讓民眾欲哭無淚。

他說，機場捷運進行G22到G23工程，捷運穿越中壢區中正路段，該段土地地主已經領取ㄢ成徵收款，桃園市政府為取得完整道路用地，與地主協商，就之前支付8成訂金先取的8成土地，另外2成還給地主，如此先解決先前土地徵收問題；之後再以市價完成另外2成土地徵收，平均每坪土地徵收款高達100多萬元，地主也很高興。

他說，中壢中正路徵收也為類似「蔣公路」提出解方，政府可以就已付款部分進行切割，其餘部分還給地主，如果有經費，則可比照中壢中正路進行徵收，沒有經費徵收，地主也可以土地已公保地身份進行容移，可說是皆大歡喜。

蔡堯表示，依照土地法規定，土地買賣必須於15年內完成過戶，否則視同放棄權利，也就是說，政府就是全額支付價金，如果15年內未完成過戶，也沒有權利主張土地所有權，如今，地主只是希望政府高抬貴手，不要再拿「徵收程序仍然進行中」卡地主了。

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