嘉市免費室內空品檢測 名額100個

嘉市環保局今年持續推出免費「到府診斷」室內空氣品質檢測服務。（嘉市政府提供）

嘉義市為提昇市民居住與工作環境室內空氣品質，市府環境保護局今年持續推出免費「到府診斷」室內空氣品質檢測服務，活動自即日起至10月31日止，凡住家、店家、辦公室及新裝潢場所皆可申請，申請名額100個，請市民把握機會申請。

環保局表示，許多室內污染問題多源於通風不足、設備未定期維護或使用觀念不當所致，在住家常見因長時間緊閉門窗、烹飪油煙累積或使用清潔劑不當，導致污染物濃度偏高。

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店家則可能因營業空間人潮密集、空調循環不良或餐飲油煙影響，讓空氣品質下降；辦公環境則常見因人員密集、影印設備及中央空調濾網未清潔等影響室內空氣。

新裝潢場所則因建材、塗料及家具持續釋放甲醛及其他化學物質，容易造成短期間污染濃度偏高，以上情形皆顯示室內空氣污染物的來源與生活周遭的行為及環境細節息息相關。

環保局指出，免費「到府診斷」室內空氣品質檢測服務，由專業人員攜帶直讀式儀器到場檢測，協助民眾掌握室內空氣品質狀況，並提供改善與維護建議，同時結合住宅空調清洗維護補助計畫，鼓勵民眾透過冷氣清洗進一步提升居家空氣品質。

另為維護敏弱族群健康，環保局今年也媒合空調清洗補助計畫及孕媽咪寶貝家庭空調免費清洗服務對象，其中申請孕媽咪寶貝家庭空調免費清洗服務對象只要申請並完成室內空氣品質診斷，即可獲得精美禮品1份，讓孕婦與嬰幼兒呼吸道的健康更加有保障。相關資訊可電詢環保局：05-2251775轉210或2220529。

嘉市環保局媒合空調清洗補助計畫，及孕媽咪寶貝家庭空調免費清洗服務。（嘉市政府提供）

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