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    首頁 > 生活

    台中花博遺產2-2》奇蹟變廢墟？后里馬場績效差 花舞館養蚊子

    2026/04/05 11:16 記者張軒哲／台中專題報導
    花舞館斥資約八億元打造，可惜長年閒置。（記者張軒哲攝）

    花舞館斥資約八億元打造，可惜長年閒置。（記者張軒哲攝）

    2018台中花博驚鴻一瞥，三大園區遺留多處設施，被質疑長期未有效活化，難以帶動后里與外埔觀光，其中前市府耗資8億元打造的后里花舞館淪為蚊子館，外埔園區長年閒置，台中市政府遭審計處糾正，后里馬場委外營運績效不及格，曾遭監察院檢討；外埔園區OT委外營運「胎死腹中」長期閒置。台中市府表示，將持續透過促參合作及空間轉型活化，結合觀光、休閒及活動功能，帶動地方發展。

    花博結束後，后里馬場「花舞館」及外埔園區「智農館」、「樂農館」為永久場館保留，這三處場館目前目前都沒有營運，淪為「蚊子館」。市府將后里馬場規劃為「全民馬術運動教育文化體驗園」，花舞館則定位「北台中產業展覽中心」，作為花卉常設展及地方產業場地；森林園區在2020年台灣燈會後，轉型森林公園；豐原葫蘆墩園區則回復公園休憩使用，花博地標竹跡館明年拆除，外埔園區長期閒置，使用率最差。

    后里馬場及花舞館由觀光旅遊局採OT營運於2021年重新開園，2023年遭監察院檢討，近兩年委外廠商近年以馬戲團攬客，才稍有人氣，花舞館幾乎長年閒置，2020年遭審計處糾正。

    市議員謝志忠表示，花博是當年台中市政重大建設與活動，活動完成所有的場館都應該善加利用，如果放著養蚊子，那就是另類的浪費公帑。

    台中市府指出，花舞館原為展覽空間，目前由OT廠商規劃轉型為親子遊憩館，並由建築師辦理使用類別變更評估中，後續將朝多元親子休閒使用發展。

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    后里馬場近年委外經營，以馬戲團演出吸引遊客到訪。（記者張軒哲攝）

    后里馬場近年委外經營，以馬戲團演出吸引遊客到訪。（記者張軒哲攝）

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