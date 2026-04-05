台中花博遺產2-1》「遺產」變「遺珠」 地表最大機械花不再開

台中花博動態機械花是后里森林公園地標，可惜已經淪為靜態裝置藝術。（記者張軒哲攝）

台中世界花卉博覽會已結束7年，當年斥資7千萬元打造5層樓高的「聆聽花開的聲音」動態機械花，現在留在后里森林公園變成靜態裝置藝術，未再開花，只能生灰塵；台中市建設局指出，機械花若要重新開花，更新硬體設備跟傘布至少要150萬元經費，重啟機械花要再研議。

「聆聽花開的聲音」機械花由台北世大運聖火裝置藝術團隊「豪華朗機工」設計，由697朵紅色小花，形塑出5層樓高的機械花，花朵由空間桁架、機械馬達及燈光音響系統構成，結合電子燈光、音樂節奏，帶給觀眾視覺、聽覺、感官的生動體驗，但展期結束，園區改為森林公園，公園地標機械花未曾啟動，七年來歷經風吹日曬雨淋，金屬斑駁，外觀陳舊，成為靜態裝置藝術。

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機械花目前靜置在后森公園無法開花，未能維持花博期間動態開合與聲光影像，市議員陳本添說，機械花是后森公園地標，若機械花要維持花博時期揚聲與光影，需要耗費大量經費，若有節慶活動建議結合燈光音樂，讓機械花起死回生。

市議員楊典忠說，台中市府最亟需改善的地方是，公共建築不是開工、完工而已，更需要長期的經營管理，而在還未進行專業評估再利用規劃過程前，千萬不要因政策指示拆除或其他人為方式而造成不可逆之破壞。

台中市府建設局指出，機械花目前每天夜間會投射燈光，進行定期性檢查及植栽更新，將朝媒合有意願的企業團體以認養方式辦理，目前尚未媒合成功，市府會積極尋求在地企業合作。

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機械花約五層樓高，是后里森林公園地標。（記者張軒哲攝）

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