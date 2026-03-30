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    首頁 > 生活

    清明連假出遊勿踩雷！日月潭等熱門景點注意避開車潮

    2026/03/30 12:15 記者張協昇／南投報導
    清明節連假，日月潭預估4日及5日將吸引大批遊客。（資料照，記者張協昇攝）

    清明節連假，日月潭預估4日及5日將吸引大批遊客。（資料照，記者張協昇攝）

    清明節連續假期將自4月3日（星期五）起至4月6日（星期一）止共計4天，南投縣境日月潭與清境農場、合歡山兩大旅遊軸線預估將吸引大批民眾前往觀光遊憩，公路局呼籲民眾妥善規劃行程，避開壅塞時段，避免塞在車陣中動彈不得，壞了遊興。

    公路局中區養護工程分局指出，依據往年清明連假交通資料顯示，前往月潭風景區的台21線及台21甲線，預估4月4日（六）至4月5日（日）上午11時至下午15時易壅塞，當天往返遊客建議於早上11時前抵達，過夜入住旅宿者可於下午3時後進入，以避開塞車時段。

    而民眾若由台21線埔里前往日月潭，如因日月潭水社路段車多回堵時，建議民眾可調整行程，於台21線九龍路口左轉台21甲線往伊達邵方向環潭遊憩。惟本路線會經過南投縣魚池鄉公墓路段，請民眾注意掃墓人潮、小心行駛。

    至於前往清境及合歡山的台14線與台14甲線，預估連假期間車流大致順暢，惟仍建議當天往返遊客，於上午9時前抵達，過夜入住旅宿者，則可於下午3時後進入，避開壅塞時段。另因山路狹小蜿蜒且停車空間有限，若下雨也可能有濃霧，提醒用路人行前務必檢查車況，以及查詢路況及停車資訊，且切勿違規停車與疲勞駕駛。

    合歡山公路狹小蜿蜒，民眾清明節連假前往遊憩，務必小心駕駛。（資料照，記者張協昇攝）

    合歡山公路狹小蜿蜒，民眾清明節連假前往遊憩，務必小心駕駛。（資料照，記者張協昇攝）

    合歡山停車位有限，民眾清明節連假前往遊憩應先查詢路況及停車資訊。（記者張協昇攝）

    合歡山停車位有限，民眾清明節連假前往遊憩應先查詢路況及停車資訊。（記者張協昇攝）

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