野童動次動！兒童節連假來楊梅故事園區闖關趣

楊梅故事園區野童祭登場，打造親子共玩的運動節慶，以及跨場域體驗六大運動闖關。（桃園市文化局提供）

桃園市楊梅故事園區（張芳杰校長故居）辦理「2026野童祭」將於4月3日至6日兒童節連假期間登場。今年以「野童動次動！」為主題，打造結合運動、文化與親子互動的節慶活動，邀請親子走出戶外，在遊戲與探索中感受身體律動的樂趣，創造屬於家庭的節日回憶。

市府文化局長邱正生表示，今年活動延續歷年基礎，串聯桃園市立圖書館紅梅分館及楊梅國中運動中心等在地場域，透過跨場域設計，讓親子在不同空間中展開多元探索體驗。

請繼續往下閱讀...

本屆活動以「野童運動會」為核心概念，規劃六大運動闖關挑戰，包含折制服、記憶翻牌、穩定運送、巨型鞋帶、立體拼圖，以及於楊梅國中運動中心設置的體能挑戰關卡，透過遊戲方式引導孩子在過程中培養身體協調、觀察力與合作能力；闖關活動採購票入場方式，完成挑戰後可累積點數並參與禮品兌換，提升整體參與的趣味與成就感。

活動規劃親民票價單日票200元，提供楊梅在地優惠票150元；另與在地合作單位串聯推出優惠票券，民眾可於合作單位索取優惠券，活動期間至園區現場兌換購票優惠價100元。

活動同步結合「五育集章」機制，將德、智、體、群、美理念轉化為參與任務，串聯張芳杰校長故居、楊梅故事園區、紅梅圖書館及展覽空間等場域，並結合社群互動任務，讓親子在遊戲與探索中完成集章；每日活動由「野童健康操大集合」揭開序幕，開放民眾自由參與，透過不同年代健康操與律動設計。

另外，活動期間設有主題市集與胖卡餐車美食區，安排街頭藝人舞台演出，包含魔術、音樂及互動表演等；4月4日及5日規劃「夜間免費電影院」，活動最後一天4月6日將舉辦「野童動次動彩帶時刻」閉幕儀式，透過全場拋灑彩帶的方式，營造繽紛熱鬧的節慶畫面，為4天活動留下難忘回憶。

楊梅故事園區野童祭登場，打造親子共玩的運動節慶，以及跨場域體驗六大運動闖關。（桃園市文化局提供）

楊梅故事園區野童祭海報。（桃園市文化局提供）

楊梅故事園區野童祭登場，打造親子共玩的運動節慶，以及跨場域體驗六大運動闖關。（桃園市文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法