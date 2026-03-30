苗縣導入還地於水與逕流分擔理念 改善竹南頭份淹水問題

苗栗縣政府導入還地於水與逕流分擔理念，來改善竹南頭份淹水問題，圖為苗縣府第一辦公大樓外觀。（資料照）

苗栗縣政府為全面提升區域防洪能力、改善長年積淹水問題，今（30）日公告發布實施「變更竹南頭份都市主要計畫（配合灰寮溝支線排水分洪道治理工程）案」，透過都市計畫與水利工程雙軌並進，補齊竹南、頭份地區治水關鍵拼圖，打造更安全宜居的生活環境。

苗縣府工商處指出，此次規劃導入「還地於水」與「逕流分擔」的防災理念，透過空間重新配置，讓水有去處、流有分擔，不僅可降低道路積水情形，也可大幅減輕產業區淹水風險，從源頭提升都市防洪韌性。

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苗縣府指出，竹南鎮與頭份市受地勢條件及既有排水系統限制影響，加上近年極端氣候導致短延時強降雨頻率增加，部分地區及工業區在豪雨期間易出現積淹水情形，對居民生活與產業運作造成影響。本次都市計畫變更，正是因應氣候變遷挑戰的重要治理行動。

全案透過都市計畫個案變更機制，提前完成分洪道工程所需用地的法定程序，將相關土地劃設為排水設施用地，並同步檢討與優化部分公共設施配置，在兼顧地方發展需求下，擴充滯洪與排水空間，有效提升整體排洪效率。

工商處強調，未來隨著灰寮溝支線排水分洪道工程完工，將有效提升竹南、頭份地區整體防洪標準，強化面對極端氣候的應變能力，確保市民生命財產安全，同時穩定產業發展環境，朝向安全與永續並進的城市目標邁進。民眾若對此案內容或相關法令有任何疑問，歡迎洽詢苗栗縣政府工商發展處（都市計畫科），電話：037-559623。

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