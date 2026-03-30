為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗縣導入還地於水與逕流分擔理念 改善竹南頭份淹水問題

    2026/03/30 10:23 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣政府導入還地於水與逕流分擔理念，來改善竹南頭份淹水問題，圖為苗縣府第一辦公大樓外觀。（資料照）

    苗栗縣政府導入還地於水與逕流分擔理念，來改善竹南頭份淹水問題，圖為苗縣府第一辦公大樓外觀。（資料照）

    苗栗縣政府為全面提升區域防洪能力、改善長年積淹水問題，今（30）日公告發布實施「變更竹南頭份都市主要計畫（配合灰寮溝支線排水分洪道治理工程）案」，透過都市計畫與水利工程雙軌並進，補齊竹南、頭份地區治水關鍵拼圖，打造更安全宜居的生活環境。

    苗縣府工商處指出，此次規劃導入「還地於水」與「逕流分擔」的防災理念，透過空間重新配置，讓水有去處、流有分擔，不僅可降低道路積水情形，也可大幅減輕產業區淹水風險，從源頭提升都市防洪韌性。

    苗縣府指出，竹南鎮與頭份市受地勢條件及既有排水系統限制影響，加上近年極端氣候導致短延時強降雨頻率增加，部分地區及工業區在豪雨期間易出現積淹水情形，對居民生活與產業運作造成影響。本次都市計畫變更，正是因應氣候變遷挑戰的重要治理行動。

    全案透過都市計畫個案變更機制，提前完成分洪道工程所需用地的法定程序，將相關土地劃設為排水設施用地，並同步檢討與優化部分公共設施配置，在兼顧地方發展需求下，擴充滯洪與排水空間，有效提升整體排洪效率。

    工商處強調，未來隨著灰寮溝支線排水分洪道工程完工，將有效提升竹南、頭份地區整體防洪標準，強化面對極端氣候的應變能力，確保市民生命財產安全，同時穩定產業發展環境，朝向安全與永續並進的城市目標邁進。民眾若對此案內容或相關法令有任何疑問，歡迎洽詢苗栗縣政府工商發展處（都市計畫科），電話：037-559623。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播